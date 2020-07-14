Свердловский завод Пумпянского из-за карантина залез в долги

Предприятие участвует в делах в качестве ответчика по искам на общую сумму более 210 млн рублей. Большая часть исков была подана во время карантина по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрагенты и поставщики Северского трубного завода (СТЗ, входит в структуру Трубной металлургической компании миллиардера Дмитрия Пумпянского) с момента ввода режима повышенной готовности в Свердловской области подали к заводу иски на общую сумму в 150 млн рублей. Данные содержатся в картотеке Свердловского арбитражного суда.

Начиная с 28 марта, в суд на «СТЗ» было подано 74 иска. Среди них — заявление от «ВПО Сталь» (Одинцово) на 28,5 млн рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки, «СМУ-1» (Екатеринбург) на 16,4 млн рублей и «Уральская Сталь» (Новотроицк) на 11,3 млн рублей. Все они до сих пор рассматриваются в первой инстанции и решение по ним еще не озвучено.

На данный момент предприятие участвует в делах в качестве ответчика по искам на общую сумму более 210 млн рублей. Это значит, что большая часть исков была подана за время карантина. Большая сумма требуемых через суд средств среди предприятий холдинга только у Таганрогского трубного завода — 577,4 млн рублей. С Синарского трубного завода требуют 9,3 млн рублей, с Волжского трубного завода — 325 тысяч рублей.

В пресс-службе ТМК уточнили, что завод работает в штатном режиме: «„СТЗ“ производит и отгружает продукцию потребителям. В случае возникновения спорных вопросов с контрагентами и поставщиками, они решаются в досудебном или судебном порядке, что является стандартной процедурой при урегулировании споров хозяйствующих субъектов».

ПАО «Трубная металлургическая компания» (Москва) является одним из крупнейших российских поставщиков труб. В том числе компания занимается производством бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG) для бурения и эксплуатации скважин. ТМК поставляет продукцию в США и Канаду. Выручка компании в 2018 году достигла 5,1 млрд долларов.