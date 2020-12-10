АТК «Ямал» заявила о дополнительных рейсах в Москву и Тюмень

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Аэропорт
Дополнительные рейсы запланированы из Салехарда в Тюмень и Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дополнительные пассажирские рейсы между Салехардом, Тюменью и Москвой появились в расписании АТК «Ямал» в новогодние каникулы. Информация о трех запланированных перелетах размещена на официальном сайте перевозчика.

«Открытие дополнительных рейсов из/в г. Салехард-Тюмень, из/в Салехард-Москва на 02.01.2020 года, 09.11.2021 года, 11.01.2021 года», — говорится в опубликованном сообщении. Рейсы субсидированные и будут осуществляться лайнерами Аirbus A-320.

Норма бесплатного провоза багажа 20 кг, норма провоза ручной клади 10 кг. По данным сервисов продаж авиабилетов, стоимость полета для взрослого пассажира по маршруту Салехард — Тюмень составит от 7 185 рублей, Салехард — Москва — от 9 685 рублей.

Ранее о дополнительных авиарейсах в преддверии новогодних праздников сообщила авиакомпания Utair. Перевозчик запланировал рейсы по направлению Тюмень — Тарко-Сале — Тюмень на 21 и 28 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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