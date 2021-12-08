В РЖД запустили продажу билетов на новый экспресс на север УрФО

09 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

Добраться из столицы Урала до Сургута можно будет за 15 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря.