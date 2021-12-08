08 декабря 2021

В РЖД запустили продажу билетов на новый экспресс на север УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, пассажиры, ржд, жд вокзал челябинск
Добраться из столицы Урала до Сургута можно будет за 15 часов Фото:

«Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД

Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов.

В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря.

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«Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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