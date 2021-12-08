В РЖД запустили продажу билетов на новый экспресс на север УрФО

«Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД
Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов.
В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря.
«Российские железные дороги» запустили продажу билетов на скорый поезд сообщением Екатеринбург-Сургут, который начнет курсировать с 12 декабря. Покупка проездных документов уже доступна на сайте РЖД Исходя из информации с сайта РЖД следует, что сидячие места в новом ночном экспрессе стоят 1086 рублей. Проезд в плацкарте обойдется в 1935 рублей, а в вагоне-купе путешествие оценивается от 3681 до 5189 рублей. Все вагоны оборудованы кондиционерами. Биотуалеты предусмотрены в плацкарте и купе. Время в пути между Екатеринбургом и Сургутом составит 15-16 часов. В пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что отправление поезда Екатеринбург-Сургут будет происходить по расписанию прежней «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень. «Отправление из столицы Урала в 17:36, из Сургута в 19:00», — говорится в сообщении СвЖД. Там также уточнили, что экспресс будет останавливаться в Тюмени и Тобольске. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская железная дорога запустила скоростной поезд «Ласточка» между Екатеринбургом и Тюменью. Он также начнет курсировать с 12 декабря.