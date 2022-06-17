На трассе Екатеринбург-Тюмень продлили запрет для водителей. Но не для всех

17 июня 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Крупногабаритным авто продлили запрет на проезд по путепроводу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ограничения на движение автомобилей определенного габарита по федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень продлили на 11 дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». Вместо 29 июня проезд по участку откроют лишь 10 июля. «На 124 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург- Тюмень продлено ограничение на проезд транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров. Ранее его планировалось отменить 29 июня, теперь период пролонгирован до 10 июля», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор». Как ранее писало URA.RU, проехать вышеназванный транспорт не сможет по путепроводу через железную и автомобильную дороги. В период запрета водители могут оформить разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного грузов. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ограничения на движение автомобилей определенного габарита по федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень продлили на 11 дней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». Вместо 29 июня проезд по участку откроют лишь 10 июля. «На 124 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург- Тюмень продлено ограничение на проезд транспортных средств с габаритом по ширине более 3,5 метров. Ранее его планировалось отменить 29 июня, теперь период пролонгирован до 10 июля», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор». Как ранее писало URA.RU, проехать вышеназванный транспорт не сможет по путепроводу через железную и автомобильную дороги. В период запрета водители могут оформить разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного грузов.