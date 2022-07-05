ЦБ назвал самых запасливых жителей тюменской «матрешки»

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Клипарт Рубли. Тюмень, мелочь, деньги, рубли
Жители тюменской «матрешки» хранят в банках более триллиона рублей Фото:

Тюменское отделение Центрального банка Российской Федерации рассказало, кто из жителей тюменской «матрешки» самый запасливый. Жители ХМАО держат на счетах 485 миллиардов рублей, на втором месте Тюменская область- 302 млрд. Замыкает тройку ЯНАО — 222 млрд рублей. Информация появилась на сайте регулятора.

«Средства на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на начало июня превысили 1 трлн рублей. Это срочные вклады, средства на текущих и карточных счетах, а также на счетах эскроу, предназначенных для приобретения жилья», — уточнили в пресс-службе ЦБ РФ.

Ранее URA.RU писало, что самыми успешным регионом по доходам населения занимает ЯНАО. Жители ХМАО стали беднее, регион опустился на восьмую строчку. А Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России.

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Тюменское отделение Центрального банка Российской Федерации рассказало, кто из жителей тюменской «матрешки» самый запасливый. Жители ХМАО держат на счетах 485 миллиардов рублей, на втором месте Тюменская область- 302 млрд. Замыкает тройку ЯНАО — 222 млрд рублей. Информация появилась на сайте регулятора. «Средства на банковских счетах жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов на начало июня превысили 1 трлн рублей. Это срочные вклады, средства на текущих и карточных счетах, а также на счетах эскроу, предназначенных для приобретения жилья», — уточнили в пресс-службе ЦБ РФ. Ранее URA.RU писало, что самыми успешным регионом по доходам населения занимает ЯНАО. Жители ХМАО стали беднее, регион опустился на восьмую строчку. А Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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