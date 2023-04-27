Мишустин поблагодарил Utair за вклад в развитие отрасли

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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, мишустин михаил
Премьер Мишустин направил благодарность правительства РФ авиакомпании Utair Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил авиакомпанию Utair за вклад в развитие отрасли. Правительство РФ опубликовало на официальном сайте распоряжение о поощрении авиакомпании в числе других авиаперевозчиков, аэропортов и госучреждений, связанных с авиацией.

«За большой вклад в развитие авиационной отрасли и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность Федерации: <…> публичному акционерному обществу „Авиакомпания Utair“», — указано в распоряжении. Документ подписан Мишустиным 24 апреля.

Кроме Utair, благодарность правительства направлена авиакомпаниям «Аврора»; «Сибирь»; международным аэропортам Внуково и Шереметьево и другим. Также в списке награжденных Центральная клиническая больница гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации Новикова и госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил авиакомпанию Utair за вклад в развитие отрасли. Правительство РФ опубликовало на официальном сайте распоряжение о поощрении авиакомпании в числе других авиаперевозчиков, аэропортов и госучреждений, связанных с авиацией. «За большой вклад в развитие авиационной отрасли и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность Федерации: <…> публичному акционерному обществу „Авиакомпания Utair“», — указано в распоряжении. Документ подписан Мишустиным 24 апреля. Кроме Utair, благодарность правительства направлена авиакомпаниям «Аврора»; «Сибирь»; международным аэропортам Внуково и Шереметьево и другим. Также в списке награжденных Центральная клиническая больница гражданской авиации, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации Новикова и госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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