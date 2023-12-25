Путин сделал генералом бывшего уральского силовика

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора (государственного советника юстиции 3 класса) Андрею Петрову — бывшему сотруднику свердловской прокуратуры и прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Указ от 25 декабря опубликован на официальном портале правовой информации.
До этого Петров был старшим советником юстиции (полковник). С декабря 2022 года он прокурор Херсонской области. В 2007—2008 годах Петров был помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, в 2008—2012 годах — прокурором Сысерти. В 2012—2018 годах Петров работал в статусе зампрокурора ЯНАО, затем год — в статусе первого зампрокурора округа.
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