Baza: 14 человек отравились в суде ДНР при загадочных обстоятельствах

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний
Спасатель учуял запах аммиака в здании суда ДНР Фото:

В суде 12 марта в Донецкой области отравились 14 человек. Днем посетители почувствовали себя плохо, многие кашляли, слезились глаза. Однако причина произошедшего не установлена. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда почувствовали жжение в области горла и носа, головокружение, тошноту <…> В итоге из здания эвакуировались 14 человек», — сообщили в telegram-канале Baza. К суду прибыли две бригады медиков, чтобы оказать помощь пострадавшим.

После внимательного обследования здания суда полицейскими, зацепок найдено не было. Сообщается, что один из спасателей учуял аммиак, но источник запаха не найден. После проветривания сотрудники суда вернулись в здание и опять почувствовали странный запах.

URA.RU направило запрос в Старобешевский районный суд. Ответ ожидается.

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В суде 12 марта в Донецкой области отравились 14 человек. Днем посетители почувствовали себя плохо, многие кашляли, слезились глаза. Однако причина произошедшего не установлена. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда почувствовали жжение в области горла и носа, головокружение, тошноту <…> В итоге из здания эвакуировались 14 человек», — сообщили в telegram-канале Baza. К суду прибыли две бригады медиков, чтобы оказать помощь пострадавшим. После внимательного обследования здания суда полицейскими, зацепок найдено не было. Сообщается, что один из спасателей учуял аммиак, но источник запаха не найден. После проветривания сотрудники суда вернулись в здание и опять почувствовали странный запах. URA.RU направило запрос в Старобешевский районный суд. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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