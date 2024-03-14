Москва выделит Кургану на лечение вируса в два раза больше денег, чем Тюмени

14 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Курганской области за три года выделят около 150 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ выделит в ближайшие три года Курганской области на лечении больных гепатитом C почти 150 млн рублей, что в 2,5 раза превышает сумму, которая достанется Тюменской области на аналогичные цели. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Александр Ремезков, представляющий в Госдуме Курганскую, Тюменскую и Омскую области. «Курганской области предусмотрено в 2024 году — 50 149,6 тыс. рублей, в 2025 году — 49 376,6 тыс. рублей, в 2026 году — 49 612,5 тыс. рублей. Эти средства направят на лечение соответственно 214, 215, 223 человек в 2024—2026 годах», — рассказал Ремезков. Тюменская область в 2024 году получит 24,6 млн рублей на лечение 324 больных, в 2025 году — 23,2 млн на 326 больных и в 2026 — 16 млн на 338 человек. Омская область за этот период получит более 250 млн рублей. Ремезков отметил, что ежегодно на лечение гепатита C регионам выделяют 4,5 млрд рублей. Эти деньги идут на софинасирование расходов по обеспечению противовирусными лекарственными препаратами для амбулаторного лечения находящихся под диспансерным наблюдением больных хроническим вирусным гепатитом С. Ранее курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Это оборудование поможет повысить качество и эффективность лечения больных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ выделит в ближайшие три года Курганской области на лечении больных гепатитом C почти 150 млн рублей, что в 2,5 раза превышает сумму, которая достанется Тюменской области на аналогичные цели. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Александр Ремезков, представляющий в Госдуме Курганскую, Тюменскую и Омскую области. «Курганской области предусмотрено в 2024 году — 50 149,6 тыс. рублей, в 2025 году — 49 376,6 тыс. рублей, в 2026 году — 49 612,5 тыс. рублей. Эти средства направят на лечение соответственно 214, 215, 223 человек в 2024—2026 годах», — рассказал Ремезков. Тюменская область в 2024 году получит 24,6 млн рублей на лечение 324 больных, в 2025 году — 23,2 млн на 326 больных и в 2026 — 16 млн на 338 человек. Омская область за этот период получит более 250 млн рублей. Ремезков отметил, что ежегодно на лечение гепатита C регионам выделяют 4,5 млрд рублей. Эти деньги идут на софинасирование расходов по обеспечению противовирусными лекарственными препаратами для амбулаторного лечения находящихся под диспансерным наблюдением больных хроническим вирусным гепатитом С. Ранее курганский противотуберкулезный диспансер получил новое оборудование — автоматический анализатор микобактерий туберкулеза. Это оборудование поможет повысить качество и эффективность лечения больных.