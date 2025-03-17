17 марта 2025

Умер бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков

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В составе «Чисто Питер» Сергей Марков неоднократно демонстрировал выдающиеся игровые качества
В составе «Чисто Питер» Сергей Марков неоднократно демонстрировал выдающиеся игровые качества Фото:

В возрасте 28 лет ушел из жизни бывший нападающий футбольного клуба «Чисто Питер», участник Медиалиги Сергей Марков. О его смерти сообщила пресс-служба клуба.

«Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова», — пишет пресс-служба медийной футбольной команды «Чисто Питер» в telegram-канале. Подробности и причины смерти не сообщаются.

В составе «Чисто Питер» Сергей Марков неоднократно демонстрировал выдающиеся игровые качества и стал любимцем болельщиков. Кроме игры за «Чисто Питер», Марков также принимал участие в чемпионате Санкт-Петербурга, выступая за команду «Нева-Максима».

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В возрасте 28 лет ушел из жизни бывший нападающий футбольного клуба «Чисто Питер», участник Медиалиги Сергей Марков. О его смерти сообщила пресс-служба клуба. «Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова», — пишет пресс-служба медийной футбольной команды «Чисто Питер» в telegram-канале. Подробности и причины смерти не сообщаются. В составе «Чисто Питер» Сергей Марков неоднократно демонстрировал выдающиеся игровые качества и стал любимцем болельщиков. Кроме игры за «Чисто Питер», Марков также принимал участие в чемпионате Санкт-Петербурга, выступая за команду «Нева-Максима».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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