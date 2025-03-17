Умер бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков

В возрасте 28 лет ушел из жизни бывший нападающий футбольного клуба «Чисто Питер», участник Медиалиги Сергей Марков. О его смерти сообщила пресс-служба клуба.
«Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова», — пишет пресс-служба медийной футбольной команды «Чисто Питер» в telegram-канале. Подробности и причины смерти не сообщаются.
В составе «Чисто Питер» Сергей Марков неоднократно демонстрировал выдающиеся игровые качества и стал любимцем болельщиков. Кроме игры за «Чисто Питер», Марков также принимал участие в чемпионате Санкт-Петербурга, выступая за команду «Нева-Максима».
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