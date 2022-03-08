В России сократился список запрещенных для женщин профессий

Однако это не спасает от дискриминации по половому признаку

08 марта 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

В списке запрещенных для женщин профессий осталось менее 100 специальностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В марте 2022 года в России вновь сократился перечень профессий, доступных только для мужчин. Новый приказ Минтруда РФ разрешил женщинам работать авиационными механиками, инженерами по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Однако в перечне до сих пор остается около 100 профессий. URA.RU разобралось, почему женщин все еще ограничивают в свободном выборе работы, а также выяснило, позволит ли отмена списка защитить их от дискриминации по половому признаку. Почему закон защищает мужчин и женщин по-разному Некоторые женщины считают список запрещенных профессий следствием покровительственного отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия не единственная страна, где существует перечень запрещенных для женщин профессий. Такие ограничения ввели более 100 государств. Так власти охраняют функцию материнства и стремятся к тому, чтобы у женщины рождались здоровые дети, пояснила в разговоре с URA.RU заведующая лабораторией профилактики нарушений репродуктивного здоровья работников НИИ медицины труда имени Измерова Марина Фесенко. «Существует Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая говорит, что меры, которые принимает государство в отношении охраны материнства, не являются дискриминационными. В Евросоюзе существует директива, которая направлена на защиту труда беременных женщин. Такого нормативного документа у нас вообще нет. Поэтому список запрещенных работ как раз направлен на то, чтобы в будущем охранять материнство и беременных женщин от воздействия вредных факторов», — подчеркнула она. Однако не все женщины с этим согласны. «Это такое патерналистское отношение к женщине. Не очень понятно, почему здоровье женщины и мужчины нужно защищать по-разному. За этим же стоит же стоит глубоко патриархальная установка, что женщины должны рожать, а мы должны их беречь», — заявила в разговоре с URA.RU феминистка, политтехнолог, автор telegram-канала «Росфемнадзор» Анна Федорова. На вопрос, почему здоровье мужчины и женщины охраняется по-разному, есть вполне рациональный ответ. «Существуют особые химические вещества, которые действуют исключительно на женскую репродуктивную систему. Они называются репротоксиканты. Такие вещества, как тяжелые металлы, свинец, кадмий также оказывают влияние на репродуктивную систему женщин», — пояснила Фесенко. Одновременно с этим существуют вещества, которые оказывают избирательное действие именно на мужчин. К ним, в том числе, относятся фенилхлорид и хром, которые могут нарушать сперматогенез. «Сейчас в современном мире, в связи с ростом бесплодных браков, все начинают понимать, что и у мужчин все чаще возникают нарушения репродуктивного здоровья. Возрастает количество бесплодных мужчин, снижается качество спермы. Сейчас мы стали обращать внимание как раз на мужское репродуктивное здоровье. Но списка запрещающих профессий для мужчин не будет никогда», — подчеркнула Фесенко. Почему список запрещенных профессий стал сокращаться Новые автобусы безопасны для здоровья женщин-водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или опасными) условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин — именно так звучит полное название документа — был утвержден приказом Минтруда РФ в 2000 году. В него вошли 456 профессий, которые впредь оказались доступны только для мужчин. В 2021 году список резко сократили всего до 100 пунктов. В НИИ медицины труда имени Измерова это объясняют изменившимися условиями труда. Если место работы соответствует всем гигиеническим нормативам, то женщина может без проблем устроиться на понравившуюся ей специальность. «Например, женщинам разрешили работать водителями большегрузных машин, автобусов. Считается, что теперь весь транспорт теперь оборудован виброгасящими сидениями, которые безопасны для женщин. Раньше основной претензией было то, что женщина подвергается общей вибрации. Она влияет на органы малого таза, нарушается кровоток. Это приводит к различным патологиям. А если женщина находится в положении, это может привести к самопроизвольным выкидышам», — пояснила Фесенко. Кроме того, к сокращению списка привели судебные процессы, в ходе которых женщины отстаивали свое право работать там, где им хочется. Такое мнение высказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. «Такие суды раньше заканчивалось не очень положительно. Когда какой-то вид деятельности входил в этот перечень, то суды подходили формально. Но зато подобные процессы стимулировали государство к тому, чтобы все-таки заниматься вопросом и снимать ограничения», — рассказал юрист. Как список запрещенных профессий мешает женщинам Несмотря на то, что авторы списка запрещенных профессий придерживались благих намерений и стремились защитить здоровье женщин, они, вместе с тем, создали для них определенные проблемы. Например, если девушка не собирается рожать детей, она все равно не может устроиться на работу, включенную в перечень. Это исходит из определения Конституционного суда РФ, который отказался принять жалобу жительницы Санкт-Петербурга Анны Клевец. Она пыталась устроиться машинистом электропоезда — в 2009 году эта профессия была запрещена для женщин. «Реализация принципа юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода. При этом в соответствии с международно-правовыми актами принятие специальных мер, направленных на охрану материнства, не считается дискриминационным», — говорится в определении. Существует и обратная ситуация — когда женщина все-таки устраивается на запрещенную специальность, но при не может получать от государства льготы и выплаты. «Например, в маленьких городках, где есть производство, на котором женщинам запрещено работать, но при этом рабочей силы очень мало. Они все равно там работают, просто формально числятся какой-нибудь буфетчицей. Это препятствует тому, чтобы женщинам нормально засчитывался стаж, рассчитывались социальные выплаты, пенсии и так далее», — рассказала Федорова. Медсестры и санитарки вынуждены поднимать больных, вес которых превышает установленные законом нормативы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кроме того, список запрещенных профессий создает ситуацию двойных стандартов, отметила президент межрегиональной общественной организации «Женский юрист» Наталья Голоснова. Так, например, он вводит предельно допустимые нормы нагрузок. В частности, женщина не может поднимать и перемещать грузы, вес которых превышает 10 килограмм. При этом санитарки в больницах вынуждены передвигать пациентов, вес которых намного больше прописанной в законе нормы. «С медсестрами и санитарками там вообще большая сложность, потому что вроде как эти правила на них не сильно распространяются. Потому что если в трудовых правилах записано, что они обязаны перетаскивать больных и тяжело-больных, то это входит в их должностные инструкции», — отметила Фесенко. Поможет ли женщинам отмена списка запрещенных профессий К сожалению, сокращение или отмена списка запрещенных профессий не защитит их от дискриминации по половому признаку, считает Голоснова. «У нас и так, в принципе, запрещено в вакансиях, указывать пол и возраст. Но, тем не менее, все мы понимаем, что у работодателей есть какие-то стереотипы о том, что какую-то часть работы делает лучше мужчина, а какую-то — женщина», — пояснила юрист. За право работать на желанной специальности женщинам придется побороться в суде Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Девушка может обратиться в суд, и тогда работодатель будет обязан ее трудоустроить. Но для этого ей нужно получить отказ в приеме на работу в письменной форме, подчеркнула Голоснова. И даже если женщину действительно не приняли в компанию из-за ее гендера, работодатель может указать совершенно другую причину. «В письменном отказе будет указано, что было несколько человек на эту позицию и опыт какого-то мужчины выше. Поэтому работодатель отдал предпочтение ему. А если у нас не установлено никаких гендерных квот, то тогда крайне сложно доказать в суде какие-то обратные вещи», — объяснила президент межрегиональной организации «Женский юрист». Кроме того, женщину-кандидата могут отсеять еще на этапе рассмотрения резюме. Соответственно, даже сокращение списка запрещенных профессий не открывает для девушек больших возможностей в выборе работы. За право устроиться на желанную специальность придется побороться. «Если женщина понимает, что она хочет попасть на такую работу, то нужно подготовиться с правовой точки зрения. Потому что на словах, без какой-то законодательной базы, сложно добиться защиты прав в суде. Нужно советоваться с юристами или самостоятельно изучать практику. А дальше уже действовать, исходя из обстоятельств», — предупредила Голоснова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В марте 2022 года в России вновь сократился перечень профессий, доступных только для мужчин. Новый приказ Минтруда РФ разрешил женщинам работать авиационными механиками, инженерами по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Однако в перечне до сих пор остается около 100 профессий. URA.RU разобралось, почему женщин все еще ограничивают в свободном выборе работы, а также выяснило, позволит ли отмена списка защитить их от дискриминации по половому признаку. Почему закон защищает мужчин и женщин по-разному Россия не единственная страна, где существует перечень запрещенных для женщин профессий. Такие ограничения ввели более 100 государств. Так власти охраняют функцию материнства и стремятся к тому, чтобы у женщины рождались здоровые дети, пояснила в разговоре с URA.RU заведующая лабораторией профилактики нарушений репродуктивного здоровья работников НИИ медицины труда имени Измерова Марина Фесенко. «Существует Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая говорит, что меры, которые принимает государство в отношении охраны материнства, не являются дискриминационными. В Евросоюзе существует директива, которая направлена на защиту труда беременных женщин. Такого нормативного документа у нас вообще нет. Поэтому список запрещенных работ как раз направлен на то, чтобы в будущем охранять материнство и беременных женщин от воздействия вредных факторов», — подчеркнула она. Однако не все женщины с этим согласны. «Это такое патерналистское отношение к женщине. Не очень понятно, почему здоровье женщины и мужчины нужно защищать по-разному. За этим же стоит же стоит глубоко патриархальная установка, что женщины должны рожать, а мы должны их беречь», — заявила в разговоре с URA.RU феминистка, политтехнолог, автор telegram-канала «Росфемнадзор» Анна Федорова. На вопрос, почему здоровье мужчины и женщины охраняется по-разному, есть вполне рациональный ответ. «Существуют особые химические вещества, которые действуют исключительно на женскую репродуктивную систему. Они называются репротоксиканты. Такие вещества, как тяжелые металлы, свинец, кадмий также оказывают влияние на репродуктивную систему женщин», — пояснила Фесенко. Одновременно с этим существуют вещества, которые оказывают избирательное действие именно на мужчин. К ним, в том числе, относятся фенилхлорид и хром, которые могут нарушать сперматогенез. «Сейчас в современном мире, в связи с ростом бесплодных браков, все начинают понимать, что и у мужчин все чаще возникают нарушения репродуктивного здоровья. Возрастает количество бесплодных мужчин, снижается качество спермы. Сейчас мы стали обращать внимание как раз на мужское репродуктивное здоровье. Но списка запрещающих профессий для мужчин не будет никогда», — подчеркнула Фесенко. Почему список запрещенных профессий стал сокращаться Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или опасными) условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин — именно так звучит полное название документа — был утвержден приказом Минтруда РФ в 2000 году. В него вошли 456 профессий, которые впредь оказались доступны только для мужчин. В 2021 году список резко сократили всего до 100 пунктов. В НИИ медицины труда имени Измерова это объясняют изменившимися условиями труда. Если место работы соответствует всем гигиеническим нормативам, то женщина может без проблем устроиться на понравившуюся ей специальность. «Например, женщинам разрешили работать водителями большегрузных машин, автобусов. Считается, что теперь весь транспорт теперь оборудован виброгасящими сидениями, которые безопасны для женщин. Раньше основной претензией было то, что женщина подвергается общей вибрации. Она влияет на органы малого таза, нарушается кровоток. Это приводит к различным патологиям. А если женщина находится в положении, это может привести к самопроизвольным выкидышам», — пояснила Фесенко. Кроме того, к сокращению списка привели судебные процессы, в ходе которых женщины отстаивали свое право работать там, где им хочется. Такое мнение высказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич. «Такие суды раньше заканчивалось не очень положительно. Когда какой-то вид деятельности входил в этот перечень, то суды подходили формально. Но зато подобные процессы стимулировали государство к тому, чтобы все-таки заниматься вопросом и снимать ограничения», — рассказал юрист. Как список запрещенных профессий мешает женщинам Несмотря на то, что авторы списка запрещенных профессий придерживались благих намерений и стремились защитить здоровье женщин, они, вместе с тем, создали для них определенные проблемы. Например, если девушка не собирается рожать детей, она все равно не может устроиться на работу, включенную в перечень. Это исходит из определения Конституционного суда РФ, который отказался принять жалобу жительницы Санкт-Петербурга Анны Клевец. Она пыталась устроиться машинистом электропоезда — в 2009 году эта профессия была запрещена для женщин. «Реализация принципа юридического равенства не может осуществляться без учета общепризнанной социальной роли женщины в продолжении рода. При этом в соответствии с международно-правовыми актами принятие специальных мер, направленных на охрану материнства, не считается дискриминационным», — говорится в определении. Существует и обратная ситуация — когда женщина все-таки устраивается на запрещенную специальность, но при не может получать от государства льготы и выплаты. «Например, в маленьких городках, где есть производство, на котором женщинам запрещено работать, но при этом рабочей силы очень мало. Они все равно там работают, просто формально числятся какой-нибудь буфетчицей. Это препятствует тому, чтобы женщинам нормально засчитывался стаж, рассчитывались социальные выплаты, пенсии и так далее», — рассказала Федорова. Кроме того, список запрещенных профессий создает ситуацию двойных стандартов, отметила президент межрегиональной общественной организации «Женский юрист» Наталья Голоснова. Так, например, он вводит предельно допустимые нормы нагрузок. В частности, женщина не может поднимать и перемещать грузы, вес которых превышает 10 килограмм. При этом санитарки в больницах вынуждены передвигать пациентов, вес которых намного больше прописанной в законе нормы. «С медсестрами и санитарками там вообще большая сложность, потому что вроде как эти правила на них не сильно распространяются. Потому что если в трудовых правилах записано, что они обязаны перетаскивать больных и тяжело-больных, то это входит в их должностные инструкции», — отметила Фесенко. Поможет ли женщинам отмена списка запрещенных профессий К сожалению, сокращение или отмена списка запрещенных профессий не защитит их от дискриминации по половому признаку, считает Голоснова. «У нас и так, в принципе, запрещено в вакансиях, указывать пол и возраст. Но, тем не менее, все мы понимаем, что у работодателей есть какие-то стереотипы о том, что какую-то часть работы делает лучше мужчина, а какую-то — женщина», — пояснила юрист. Девушка может обратиться в суд, и тогда работодатель будет обязан ее трудоустроить. Но для этого ей нужно получить отказ в приеме на работу в письменной форме, подчеркнула Голоснова. И даже если женщину действительно не приняли в компанию из-за ее гендера, работодатель может указать совершенно другую причину. «В письменном отказе будет указано, что было несколько человек на эту позицию и опыт какого-то мужчины выше. Поэтому работодатель отдал предпочтение ему. А если у нас не установлено никаких гендерных квот, то тогда крайне сложно доказать в суде какие-то обратные вещи», — объяснила президент межрегиональной организации «Женский юрист». Кроме того, женщину-кандидата могут отсеять еще на этапе рассмотрения резюме. Соответственно, даже сокращение списка запрещенных профессий не открывает для девушек больших возможностей в выборе работы. За право устроиться на желанную специальность придется побороться. «Если женщина понимает, что она хочет попасть на такую работу, то нужно подготовиться с правовой точки зрения. Потому что на словах, без какой-то законодательной базы, сложно добиться защиты прав в суде. Нужно советоваться с юристами или самостоятельно изучать практику. А дальше уже действовать, исходя из обстоятельств», — предупредила Голоснова.