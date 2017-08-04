Югра проиграла соседним регионам УрФО в важном экономическом показателе

Ханты-Мансийской округ оказался на последнем месте в УрФО по индексу промышленного производства. Об этом «URA.RU» сообщили в тюменском Росстате.
По данным ведомства, по социально-экономическим показателям за первые полгода 2017-го в сравнении с тем же периодом 2016-го Югра уступила более одного процента. Лидером в «матрешке», как и в целом по УрФО, оказался Ямал — индекс промышленного производства составил 114,5%. В Тюменской области, без учета округов, также наблюдается рост на уровне 3,2% в соотношении с 2016-м годом. Примечательно, что главный нефтяной регион России проиграл по индексу промышленного производства даже Курганской области.
Как ранее сообщало «URA.RU», согласно рейтингу инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Югра упала с 9-го места на 30-е. Этот показатель формирует комплексную оценку деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах. По версии властей ХМАО, ответственность за ухудшение позиций Югры лежит на федеральных органах контроля — Федеральной налоговой службе и Росреестре, которые перестарались с проверками, что негативно сказалось на бизнес-климате. Позднее выяснилось, что падение рейтинга ХМАО было связано с ростом других регионов, а АСИ выставило низкие оценки именно правительственным департаментам экономики, финансов и образования.