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04 августа 2017
14:04  04 августа 2017 1

Югра проиграла соседним регионам УрФО в важном экономическом показателе

Здание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., правительство ХМАО, югра
Югра упала в еще одном экономическом рейтингеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ханты-Мансийской округ оказался на последнем месте в УрФО по индексу промышленного производства. Об этом «URA.RU» сообщили в тюменском Росстате.

По данным ведомства, по социально-экономическим показателям за первые полгода 2017-го в сравнении с тем же периодом 2016-го Югра уступила более одного процента. Лидером в «матрешке», как и в целом по УрФО, оказался Ямал — индекс промышленного производства составил 114,5%. В Тюменской области, без учета округов, также наблюдается рост на уровне 3,2% в соотношении с 2016-м годом. Примечательно, что главный нефтяной регион России проиграл по индексу промышленного производства даже Курганской области.

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Как ранее сообщало «URA.RU», согласно рейтингу инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ) Югра упала с 9-го места на 30-е. Этот показатель формирует комплексную оценку деятельности органов власти по улучшению бизнес-климата в регионах. По версии властей ХМАО, ответственность за ухудшение позиций Югры лежит на федеральных органах контроля — Федеральной налоговой службе и Росреестре, которые перестарались с проверками, что негативно сказалось на бизнес-климате. Позднее выяснилось, что падение рейтинга ХМАО было связано с ростом других регионов, а АСИ выставило низкие оценки именно правительственным департаментам экономики, финансов и образования.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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