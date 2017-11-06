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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости 
14:00  06 ноября 2017 0

Поджог «Единой России», новые правила провозки багажа, iPhone за стих о Путине. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Митинг партии
«За Роисю греть»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 6 ноября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

В США в штате Техас неизвестный мужчина открыл стрельбу в церкви, убив более 20 человек. Полицейским удалось установить личность стрелка.

Путин представил на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, согласному которому Росгвардия должна будет охранять губернаторов. Кого именно — будет решать президент.

В Москве группа людей проникла в офис «Единой России» и подожгла его. Одного из хулиганов задержали на месте.

С 5 ноября в России поменялись правила провоза багажа и ручной клади в самолетах. «URA.RU» выяснило, как это поменяет жизнь пассажиров, к чему стоит готовиться и чего опасаться.

Счастливчику из России, сорвавшего куш в полмиллиарда рублей, предложили «залечь на дно». Психиатр считает, что такой приз может принести победителю не мало проблем.

«Непобедимый князь Владимир!». Чеченская школьница написала лучшее стихотворение о Путине и получила iPhone X от главы Чечни Рамзана Кадырова. Соперники были достаточно сильные, чего только стоит боец Емельяненко со своим стихотворением.

ТЕСТ «URA.RU»! В канун событий Великого Октября мы предлагаем вам пройти весьма интересный тест «Кто вы из уральских революционеров?». Узнайте, каков ваш внутренний бунтарь.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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