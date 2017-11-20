Хоккеист Александр Овечкин вынужден конкурировать со свердловским КВН-щиком Дмитрием Брекоткиным за известную беззубую улыбку. Коллега Брекоткина Андрей Рожков признался, что спортсмен и юморист делят сферы влияния.
Андрея Рожкова во время интервью в «Национальной службе новостей» спросили, когда Брекоткин вставит себе зуб, так как в России уже есть «один знаменитый и беззубый — Овечкин…» «Это его фишка. Они с Овечкиным поделили сферы влияния. Овечкин занимается серьезными делами, а Брекоткин — несерьезными», — не растерялся Рожков.
Александр Овечкин давно знаменит своей улыбкой: у хоккеиста не хватает одного переднего зуба на самом видном месте. Овечкин потерял его десять лет назад — в октябре 2007 года в матче против «Атланты Трэшерз». Ему ударили клюшкой по лицу. Тогда хоккеист принял решение, что отправится к стоматологу только после завершения карьеры.
Накануне нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» едва не лишился еще одного зуба, получив сильный удар шайбой в лицо во время матча с «Миннесотой Уайлд». Хоккеисту наложили несколько швов, но он вернулся в игру, и даже успел сделать голевую передачу в ворота соперников, пишет «Газета.Ru».
После завершения игры Овечкин поспешил успокоить своих болельщиков: «Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей. В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог вообще остаться без зубов». Его слова приводятся на официальном сайте «Вашингтона».