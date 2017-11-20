{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 ноября 2017
12:03  20 ноября 2017 0

Известный «уральский пельмень» делит выбитый зуб с хоккеистом Овечкиным

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, кубок, овечкин александр
У Александра Овечкина на Урале есть знаменитый конкурентФото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист Александр Овечкин вынужден конкурировать со свердловским КВН-щиком Дмитрием Брекоткиным за известную беззубую улыбку. Коллега Брекоткина Андрей Рожков признался, что спортсмен и юморист делят сферы влияния.

Андрея Рожкова во время интервью в «Национальной службе новостей» спросили, когда Брекоткин вставит себе зуб, так как в России уже есть «один знаменитый и беззубый — Овечкин…» «Это его фишка. Они с Овечкиным поделили сферы влияния. Овечкин занимается серьезными делами, а Брекоткин — несерьезными», — не растерялся Рожков.

"Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург. Брекоткин Дмитрий
У Дмитрия Брекоткина, как и у Овечкина, не хватает зуба на видном месте
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Овечкин давно знаменит своей улыбкой: у хоккеиста не хватает одного переднего зуба на самом видном месте. Овечкин потерял его десять лет назад — в октябре 2007 года в матче против «Атланты Трэшерз». Ему ударили клюшкой по лицу. Тогда хоккеист принял решение, что отправится к стоматологу только после завершения карьеры.

Накануне нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» едва не лишился еще одного зуба, получив сильный удар шайбой в лицо во время матча с «Миннесотой Уайлд». Хоккеисту наложили несколько швов, но он вернулся в игру, и даже успел сделать голевую передачу в ворота соперников, пишет «Газета.Ru».

После завершения игры Овечкин поспешил успокоить своих болельщиков: «Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей. В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог вообще остаться без зубов». Его слова приводятся на официальном сайте «Вашингтона».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров