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15 января 2018
Главные новости 
14:51  15 января 2018 0

Соратники Жириновского требуют наказать пермских министров за резню в школе

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой, зига
Однопартийцы Владимира Жириновского теперь беспокоятся за детей по всей странеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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Лидер пермских либерал-демократов Олег Постников и его коллега в Госдуме, координатор отделений партий ЛДПР в Свердловской области и Пермском крае Данил Шилков потребовали наказать чиновников за случившееся нападение на детей в школе. Соратники Владимира Жириновского выступили с совместным заявлением.

Депутат Госдумы Данил Шилков и глава фракции ЛДПР в Заксобрании Прикамья Олег Постников раскритиковали систему безопасности учебных заведений в связи с нападением на детей в пермской школе №127, случившимся утром в понедельник, 15 января.

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«Ужасающий случай показывает неспособность всей системы безопасности применяемой в наших школах. Считаем, что за данный эпизод должны нести персональную ответственность все уполномоченные лица, вплоть до министров образования и безопасности края. Правоохранительные органы должны максимально придирчиво разобраться в случившемся, задать вопросы, почему охранником в школе работает молодая девушка? Кто проверял уровень безопасности, компетенцию охранников?» — заявили либерал-демократы.

Кроме того, Шилков обратился к правительству РФ с просьбой создать межведомственную группу для обсуждения вопросов обеспечения безопасности в общеобразовательных учреждениях.

В результате нападения двух подростков, как уже сообщало «URA.RU», пострадали 12 учащихся четвертого класса, их педагог и сами преступники. Все они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц.

Стефан Савелли
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