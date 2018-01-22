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23 января 2018
22 января 2018
21:41  22 января 2018 3

В Югре нефтяники потребовали налоговых льгот, пригрозив «социальной напряженностью»

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ, добыча, нефть
Без налоговых льгот нефтяников ждут сокращения, предупредили в «Русснефти»Фото: media.gazprom-neft.ru (архив)

Совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев попросил правительство снизить налоги для месторождений компании в ХМАО-Югре, иначе на большинстве участков добычу придется остановить, а работников уволить. Об этом пишет РБК.

В письме Гуцериев предложил Минэнерго вдвое снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для восьми югорских участков. Его просьба касается нового, самого удаленного и крупного Восточно-Каменного месторождения. Его запасы составляют 61,5 млн тонн. Пока добыча там нерентабельна, но запуск проекта позволит создать много рабочих мест. Другие семь месторождений — мелкие и сильно обводненные — Варьеганское месторождение в Тюменской области, а также Рославльское, Чухлорское, Егурьяхское, Южно-Егурьяхское, Восточно-Голевое и Черногорское, расположенные в Нижневартовском районе ХМАО.

Добыча на этих месторождениях снижается, и их разработка приведет к убытку почти 1 млрд руб. в 2018 году, говорится в письмах. Единственный выход — остановить добычу нефти. Но это приведет к массовому сокращению рабочих и «росту социальной напряженности», предупреждает Гуцериев. По его подсчетам, работы лишатся три тысячи человек.

В 2017 году аналогичные льготы для своих обводненных месторождений пытались получить четыре крупнейшие нефтяные компании России: ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Только для одного проекта-Самотлора «Роснефти» правительство согласилось снизить НДПИ.

Артем Косых
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