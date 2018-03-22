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22 марта 2018
12:43  22 марта 2018 0

Продавцы «чудо-фильтров» делают на уральцах огромные деньги. Медики бьют тревогу

Стакан воды из «чудо-фильтра» становится неимоверно дорогим и не гарантирует здоровьяФото: Александр Елизаров © URA.RU

С наступлением весны на Урале вновь активизировались торговцы «чудесными фильтрами» для воды. Общение с ними способно оставить в семейном бюджете «дыру» в десятки тысяч рублей.

В квартире Меньшиковых (фамилия и имена изменены) аферисты появились, когда глава семьи был на работе. «Позвонила девушка, представилась сотрудницей Городской службы проверки воды. Сказала, что с часу до двух в нашем районе будет проводиться проверка воды, и попросила в это время быть дома», — делится впечатлениями Евгения Меньшикова. Примерно в это время представитель несуществующей службы с громким названием продемонстрировал женщине сначала удостоверение, а затем фокус с водопроводной водой.

Прибор, работающий на принципе электролиза, исправно окрасил в цвета ржавчины и воду из-под крана, и кипяченую. Опыт, который входит в школьный курс физики, завершился привычным результатом — содержащиеся в воде обычные карбонаты и сульфаты кальция, железа, магния, калия и натрия исправно осели на дно в виде темных хлопьев.А вот вода из бутылки, которую продавец принес с собой, ничуть не изменилась — что и стало доказательством возможностей его товара.

Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода
Оптимальный выбор при запахе в воде из крана — бутилированная продукция любой известной марки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В итоге Евгения рассталась примерно с 50 тысячами рублей, а вернувшемуся с работы супругу пришлось устанавливать дорогостоящую покупку по инструкции. Восторга по поводу покупки он изначально не питал, а вкус пластмассы в текущей из фильтра воде лишь усугубил испорченное настроение. Когда маленький ребенок начал жаловаться «на живот», супруги решили не рисковать и демонтировать «чудо-технику».

Фильтрованная вода по определению не может быть полезной, считают медики. Во-первых, дистиллированная вреда без малейших примесей (если таковую удастся получить) вредна при постоянном употреблении. Во-вторых, даже очень дорогие системы от именитых производителей не гарантируют стопроцентной чистоты на выходе. Во-третьих, за купленными в магазинах фильтрами надо постоянно и тщательно следить, иначе в прошедшей через них воде по-прежнему будет присутствовать целый «букет» вредных примесей — до ртути, свинца и хлора включительно.

«Если вам действительно важно пить чистую воду, то самым простым способом будет переход на бутилированную артезианскую воду проверенных марок, которая добывается из скважины и на 100% безопасна», — отмечает врач Лариса Скакун из клиники Источник.

Алексей Шумов
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