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26 марта 2018
15:47  26 марта 2018 0

Ямал переманивает туристов с пляжей Гоа на реки Приполярья

Клипарт. Индия. Гоа, лодка, отдых, море
Курортам Приполярья предстоит соперничать с этой красотойФото: Дарья Савкина © URA.RU

В преддверии лета в ЯНАО объявили о подготовке нескольких речных круизов в Приполярье. Туристам обещают показать уникальный, единственный в своем роде город мира и Музей нефти. Проект, который является гордостью губернатора ХМАО Натальи Комаровой, оказался выгоден и соседям по УрФО.

Согласно проспектам, этим летом на Ямале запустят шесть речных круизов по Оби и Иртышу. Жемчужиной маршрута является Салехард, который туроператоры выделяют как единственный в мире город, расположенный в Приполярье. Кроме того, в процессе путешествия обещают показать единственный в Сибири каменный кремль, места, связанные со ссыльными царской России, а также рекламируют купание на приполярных пляжах и рыбалку, рассказывает «СеверПресс».

Одним из идеологов развития пляжного туризма на Севере в прошлом выступал губернатор ХМАО Наталья Комарова. В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме она приглашала участников округа посетить округ, заверяя: «Наши тысячи рек и озер, колорит местных людей и красоты природы Приполярного Урала конкурентоспособны с пляжами Гоа».

Игорь Чукреев
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