«Найду и убью»: Водонаева пожаловалась в полицию на угрозы

Алена Водонаева испугалась за свою жизнь Фото: Алена Водонаева, Instagram

Уроженка Тюмени, звезда телешоу «Дом-2» Алена Водонаева, обратилась в полицию с жалобой на угрозы от неизвестного. Телеведущая заявила, что ее хотят убить.

Заявление в отдел МВД по Черемушинскому району Москвы Водонаева написала 27 мая. В нем телеведущая попросила выяснить личность незнакомца, который ей «угрожает» и «преследует в Instagram». Она уточнила, что «опасается за свою жизнь». Документ опубликовал журнал Super.

К заявлению Водонаева приложила скрины с угрозами от пользователя под ником evgeniiiskh. В сообщениях поклонник признается Водонаевой в любви, радуется, что она разводится с мужем, злится от того, что не получает ответов, и угрожает убить собеседницу. «Я найду тебя и убью!» — написал он.

Ранее Водонаева рассказала о разрыве отношений с супругом — диджеем Алексеем Косинусом. Пара объявила о романе в 2017 году, напоминают «Дни.ру».