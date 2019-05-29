Звезда «Реальных пацанов» снялась без белья в эротической фотосессии

Актриса Екатерина Шпица сказала, что ей понравилась съемка Фото: Катерина Шпица, Instagram

Пермская актриса Екатерина Шпица, прославившаяся после работы в сериале «Реальные пацаны», снялась в откровенном образе для обложки журнала «Кинорепортер». Артистка сказала, что самое главное в номере — ее интервью.

«Интересная была съемка… и, как всегда, содержательная беседа с любимым интервьюером Андреем Захарьевым… Через страницы этого номера „Кинорепортера“ можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего (наготу буквально не воспринимаем)», — написала Шпица на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию обложки.

Запись оценили более 14 тысяч человек. «Перебор, но очень круто, и красиво, и сексуально», — написал пользователь под ником 94.83738. «Очень здорово, что в такой молодой, симпатичной женщине содержится столько положительной энергии», — заметил evgeniikolaev. «Неожиданно», — прокомментировал фотографии mskpaxa.

Шпица родилась в Перми в 1985 году, но до 13 лет жила в Республике Коми. Позже вернулась в родной край, училась на юрфаке пермского госуниверситета. С 2005 года живет в Москве. В «Реальных пацанах» исполнила роль Ирины, старшего менеджера магазина бытовой техники. Снималась в фильмах «Экипаж», «Елки-5» и «Елки Последние», «Крымский мост. Сделано с любовью». В марте стала гостьей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», рассказывая об озвучке мультфильма «Волшебный парк Джун», напоминает портал «Дни.ру».