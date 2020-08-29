29 августа 2020

В России 4 день увеличивается суточный прирост заразившихся COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки от коронавируса вылечились 2 599 людям пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 980 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Суточный прирост заболевших увеличивается несколько дней подряд: 29 августа было выявлено 4 941 заболевший, 28 августа в России прибавилось 4 829 заболевших, 27 августа — 4 711.

«Выявлено 4 980 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оперштаба. Согласно статистике 2 599 пациентам удалось справиться с болезнью, 68 человек скончались. Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 990 326 человек, 17 093 инфицированных умерли, 806 982 победили вирус, пишет RNS. Коэффициент распространения инфекции в стране увеличился до 1,03.

На первом месте по числу новых случаев заражения находится Москва (+695), на втором месте — Санкт Петербург (+186), на третьем — Московская область (+165). Среди регионов УрФО по числу больных лидером остается Свердловская область (+120). В ХМАО 65 новых случаев заболевания, в Челябинской области — 75. Новые пациенты выявлены в Тюменской области (+51), в ЯНАО (+49) и в Пермском крае (+58). В Курганской области зарегистрировали 24 новых зараженных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от коронавируса чаще всего умирают пожилые люди. Она также отметила, что у пациентов, бессимптомно переносящих COVID-19, может появиться иммунитет к заболеванию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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