HeadHunter: четверти россиян не хватает денег на основные нужды

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Зарплаты не хватает четверти всех опрошенных россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около четверти всех россиян не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом стало известно из исследования аналитиков сервиса поиска работы HeadHunter и компании «Деньги вперед».

«Треть россиян (36%) заявила, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети — что хватает, но с трудом (39%)», — приводит РИА «Новости» информацию аналитиков. Согласно исследованию, оставшимся 25% россиян заработной платы не хватает в том числе и на основные нужды.

Среди тех, кому заработанных денег не хватает дабы свести концы с концами, более всего выражена доля рабочего персонала (39%). 36% занимают административные должности, еще 36% — трудятся в сфере логистики и транспорта. При разделении по регионам больше всего жалующихся на свою заработную плату оказалось в Свердловской (36%) и Ростовской (35%) областях.

Основной статьей расходов респонденты назвали питание (62%), ипотеку и аренду жилья (35%) и коммунальные платежи (27%). Для того, чтобы обеспечить основные нужды респондентам приходится отказываться от одежды и обуви (77%), путешествий и досуга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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