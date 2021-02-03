HeadHunter: четверти россиян не хватает денег на основные нужды

Около четверти всех россиян не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом стало известно из исследования аналитиков сервиса поиска работы HeadHunter и компании «Деньги вперед».
«Треть россиян (36%) заявила, что им хватает зарплаты на основные нужды, более трети — что хватает, но с трудом (39%)», — приводит РИА «Новости» информацию аналитиков. Согласно исследованию, оставшимся 25% россиян заработной платы не хватает в том числе и на основные нужды.
Среди тех, кому заработанных денег не хватает дабы свести концы с концами, более всего выражена доля рабочего персонала (39%). 36% занимают административные должности, еще 36% — трудятся в сфере логистики и транспорта. При разделении по регионам больше всего жалующихся на свою заработную плату оказалось в Свердловской (36%) и Ростовской (35%) областях.
Основной статьей расходов респонденты назвали питание (62%), ипотеку и аренду жилья (35%) и коммунальные платежи (27%). Для того, чтобы обеспечить основные нужды респондентам приходится отказываться от одежды и обуви (77%), путешествий и досуга.
Подписывайтесь на URA.RU в