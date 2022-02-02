В ХМАО задержали курьера с опиатами и кокаином. Мужчина собирался делать закладки в ЯНАО

02 февраля 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

По решению суда задержанный отправился в СИЗО Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) оперативники задержали 46-летнего наркоторговца из Санкт-Петербурга, который вез более 10 килограммов марихуаны, гашиша, опиатов и кокаина на Ямал. Об этом URA.ru рассказали в пресс-службе окружного управления МВД. «Оперативными сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО при поддержке отряда специального назначения „Гром“ в поселке Барсово был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По результатам проведенного исследования экспертами установлено, что общий вес всех запрещенных веществ составил более 10 кг, в их числе марихуана, гашиш, опий и кокаин», — говорят полицейские. Следователи возбудили уголовное дело. По информации МВД, 46-летний мужчина планировал сбыть наркотики через тайники-закладки на территории в ЯНАО. Через Югру проходила транспортировка запрещенных веществ в соседний субъект. Сейчас гражданин находится в СИЗО. По информации источника URA.RU, задержанный — уроженец и гражданин Азербайджана. URA.RU ранее сообщало, что в ХМАО ОПГ мигрантов осудили за сбыт наркотиков. Все получили сроки от девяти до 10 лет и шести месяцев колонии за 11 эпизодов наркоторговли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В поселке Барсово (Сургутский район ХМАО) оперативники задержали 46-летнего наркоторговца из Санкт-Петербурга, который вез более 10 килограммов марихуаны, гашиша, опиатов и кокаина на Ямал. Об этом URA.ru рассказали в пресс-службе окружного управления МВД. «Оперативными сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО при поддержке отряда специального назначения „Гром“ в поселке Барсово был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По результатам проведенного исследования экспертами установлено, что общий вес всех запрещенных веществ составил более 10 кг, в их числе марихуана, гашиш, опий и кокаин», — говорят полицейские. Следователи возбудили уголовное дело. По информации МВД, 46-летний мужчина планировал сбыть наркотики через тайники-закладки на территории в ЯНАО. Через Югру проходила транспортировка запрещенных веществ в соседний субъект. Сейчас гражданин находится в СИЗО. По информации источника URA.RU, задержанный — уроженец и гражданин Азербайджана. URA.RU ранее сообщало, что в ХМАО ОПГ мигрантов осудили за сбыт наркотиков. Все получили сроки от девяти до 10 лет и шести месяцев колонии за 11 эпизодов наркоторговли.