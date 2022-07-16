Тюменские энергетики внедряют «зеленые технологии» в ХМАО

В ХМАО проблему энергоснабжения отдаленных районов решат «зеленые технологии» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания АО «Россети Тюмень» предложила решить проблему энергоснабжения отдаленных районов с помощью «зеленых технологий». Проект должен дать экономический и экологический эффект, сообщает пресс-служба компании.

«Эксперты „Россети Тюмень“ предложили внедрить новую систему автономных гибридных электроустановок. Применение „зеленых технологий“ предусматривает сокращение вредных выбросов, может снизить затраты на топливо до 40% в год», — сообщает пресс-служба на сайте АО «Россети Тюмень».

В ХМАО 34 населенных пункта находятся в отдалении от существующих электросетей, более 10 тыс. жителей используют дизельные генераторы. Гибридные электроустановки состоят из фотоэлектрической системы, накопителей энергии и ветрогенераторов, и смогут обеспечить районы устойчивым и круглосуточным электроснабжением.

Ранее URA.RU рассказало, что в России создадут новую буровую установку для сейсморазведки. Разработчиком оборудования с пониженным потреблением топлива выступит Тюменская сервисная геофизическая компания.