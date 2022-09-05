Житель ХМАО справил нужду на стоянке самолетов в тюменском аэропорту

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Реконструкция аэропорта
Мужчина сходил в туалет на стоянке для самолетов и ему отказали в рейсе Фото:

Житель ХМАО нецензурно выражался и справил нужду на стоянке для самолетов в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

«В аэропорту Рощино выявили 36-летнего гражданина, который нарушал общественный порядок перед посадкой в самолет. Вечером 2 сентября пассажир 1986 года рождения (житель ХМАО) на стоянке воздушного судна выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, там же мужчина справил естественную нужду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

За такое поведение мужчине, собиравшемуся отправиться в Сургут, отказали в полете. Со стоянки его доставили в дежурную часть, где оформили протокол за мелкое хулиганство.

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Житель ХМАО нецензурно выражался и справил нужду на стоянке для самолетов в тюменском аэропорту Рощино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО. «В аэропорту Рощино выявили 36-летнего гражданина, который нарушал общественный порядок перед посадкой в самолет. Вечером 2 сентября пассажир 1986 года рождения (житель ХМАО) на стоянке воздушного судна выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, там же мужчина справил естественную нужду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. За такое поведение мужчине, собиравшемуся отправиться в Сургут, отказали в полете. Со стоянки его доставили в дежурную часть, где оформили протокол за мелкое хулиганство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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