В Курганской области отремонтировали самую проблемную трассу до Тюмени

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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, движение, весовой контроль, трасса, дорога, транспортный контроль, машина пятерочка
Участки трассы ремонтировали несколько лет Фото:

В Курганской области отремонтировали и досрочно открыли движение на участках трассы «Иртыш», подъезд к Тюмени. Об этом URA.RU сообщили представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее сотрудники организации называли эти участки «самыми проблемными».

«30 ноября 2023 года открыто рабочее движение на отремонтированных 33 километрах автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень: с 24 километра по 40 километр и с 59 километра по 76 километр. Одновременно в капитальном ремонте были задействованы 21 единица строительной техники и 125 дорожных рабочих, работа велась в две смены, что позволило запустить движение на участках с опережением графика на 9 месяцев», — сообщили в ведомстве.

Во время капремонта дорогу привели к нормативным значениям, заменили водопропускные трубы, восстановили кольцевую транспортную развязку и установили новые остановки. Также на трассе установили необходимые дорожные знаки и разметку.

Год назад начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев называл этот участок самым проблемным на трассе «Иртыш». Участок пытались ремонтировать в регионе несколько лет. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые сделали только десятую часть от запланированных работ. В том году на участке в ДТП погибло пять человек и пострадало 12. Нового подрядчика удалось найти только в 2022 году, но и он не сразу смог найти рабочих.

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В Курганской области отремонтировали и досрочно открыли движение на участках трассы «Иртыш», подъезд к Тюмени. Об этом URA.RU сообщили представители ФКУ Упрдор «Южный Урал». Ранее сотрудники организации называли эти участки «самыми проблемными». «30 ноября 2023 года открыто рабочее движение на отремонтированных 33 километрах автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень: с 24 километра по 40 километр и с 59 километра по 76 километр. Одновременно в капитальном ремонте были задействованы 21 единица строительной техники и 125 дорожных рабочих, работа велась в две смены, что позволило запустить движение на участках с опережением графика на 9 месяцев», — сообщили в ведомстве. Во время капремонта дорогу привели к нормативным значениям, заменили водопропускные трубы, восстановили кольцевую транспортную развязку и установили новые остановки. Также на трассе установили необходимые дорожные знаки и разметку. Год назад начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев называл этот участок самым проблемным на трассе «Иртыш». Участок пытались ремонтировать в регионе несколько лет. В 2021 году был расторгнут контракт с представителями компании «С-ДСУ 111», которые сделали только десятую часть от запланированных работ. В том году на участке в ДТП погибло пять человек и пострадало 12. Нового подрядчика удалось найти только в 2022 году, но и он не сразу смог найти рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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