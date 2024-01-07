В Челябинской области мигрант незаконно пересек границу России

07 января 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В 2023 году в регионе пресечено 43 попытки незаконного пересечения границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области мигрант незаконно пересек государственную границу России. Преступление было выявлено сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка. «При въезде в Россию иностранец умышленно изменил свои анкетные и паспортные данные. Ранее в отношении его уже было принято решение о запрете въезда на территорию нашей страны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отмечают, что суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В Челябинской области мигрант незаконно пересек государственную границу России. Преступление было выявлено сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка. «При въезде в Россию иностранец умышленно изменил свои анкетные и паспортные данные. Ранее в отношении его уже было принято решение о запрете въезда на территорию нашей страны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отмечают, что суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.