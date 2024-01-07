В Челябинской области мигрант незаконно пересек границу России

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, колючая проволока, граница, таможенный пост
В 2023 году в регионе пресечено 43 попытки незаконного пересечения границы Фото:

В Челябинской области мигрант незаконно пересек государственную границу России. Преступление было выявлено сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка.

«При въезде в Россию иностранец умышленно изменил свои анкетные и паспортные данные. Ранее в отношении его уже было принято решение о запрете въезда на территорию нашей страны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отмечают, что суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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В Челябинской области мигрант незаконно пересек государственную границу России. Преступление было выявлено сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка. «При въезде в Россию иностранец умышленно изменил свои анкетные и паспортные данные. Ранее в отношении его уже было принято решение о запрете въезда на территорию нашей страны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве отмечают, что суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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