В Челябинской области мигрант незаконно пересек границу России

В Челябинской области мигрант незаконно пересек государственную границу России. Преступление было выявлено сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД по региону. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка.
«При въезде в Россию иностранец умышленно изменил свои анкетные и паспортные данные. Ранее в отношении его уже было принято решение о запрете въезда на территорию нашей страны», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве отмечают, что суд признал мигранта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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