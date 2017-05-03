08:26 03 мая 2017 0

Суд отправил под арест офицера Росгвардии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснодаре арестовали заместителя начальника по финансово-экономической работе ФГКУ «Первый центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ» Руслана Буряка. По данным следствия, за контракт на 4,9 млрд рублей офицер требовал от строительной компании «Спецстрой ДТА» более миллиона рублей.

ФГКУ планировало заключить с компанией контракт на строительство различных объектов для нацгвардии. При этом подполковник Руслан Буряк требовал свою долю за уже выполненный контракт. Посредником в переговорах стал его брат Леонид Буряк, который является соучредителем одной из строительных компаний, сообщает «Коммерсант». Оба задержаны и по решению Краснодарского гарнизонного военного суда помещены под арест.

Как отмечает издание, суд учел, что подполковник не только обвиняется в совершении тяжкого преступления, но и имеет отрицательную характеристику с места службы.

По данным kartoteka.ru, «Спецстрой ДТА» занимался реконструкцией Пермского военного института внутренних войск МВД, а также строил жилье для военнослужащих в Екатеринбурге.