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03 мая 2017
02 мая 2017
08:26  03 мая 2017 0

Офицер Росгвардии вымогал взятку у застройщика, занимавшегося строительством на Урале

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
Суд отправил под арест офицера РосгвардииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснодаре арестовали заместителя начальника по финансово-экономической работе ФГКУ «Первый центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ» Руслана Буряка. По данным следствия, за контракт на 4,9 млрд рублей офицер требовал от строительной компании «Спецстрой ДТА» более миллиона рублей.

ФГКУ планировало заключить с компанией контракт на строительство различных объектов для нацгвардии. При этом подполковник Руслан Буряк требовал свою долю за уже выполненный контракт. Посредником в переговорах стал его брат Леонид Буряк, который является соучредителем одной из строительных компаний, сообщает «Коммерсант». Оба задержаны и по решению Краснодарского гарнизонного военного суда помещены под арест.

Как отмечает издание, суд учел, что подполковник не только обвиняется в совершении тяжкого преступления, но и имеет отрицательную характеристику с места службы.

По данным kartoteka.ru, «Спецстрой ДТА» занимался реконструкцией Пермского военного института внутренних войск МВД, а также строил жилье для военнослужащих в Екатеринбурге.

Нина Калинина
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