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02 августа 2017
01 августа 2017
09:00  02 августа 2017 0

Протестный Челябинск, в Абхазии пытают и грабят, имидж в день ВДВ. Главное за ночь — подборке «URA.RU»

День ВДВ. Екатеринбург, вдв, десантники
Пермским десантникам пояснили, как нужно вести себя в день ВДВФото: Александр Ельчищев © URA.RU

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Сегодня 2 августа. И вот главное к этому часу:

Неожиданно: Челябинск на 30% более протестный, чем Екатеринбург. Как митинги в регионах аукунутся на выборах президента в 2018-м.

Почему никто не может остановить Поклонскую? «Поставили условие: или берешь политтехнолога, или сдавай мандат». Она ответила делом.

В России появится система фильтрации интернет-трафика. Россиянам дадут список «хороших» сайтов, а чтобы зайти на остальные, нужно будет написать заявление.

Преступники зверски издевались над жертвами: «Женщине жгли лицо утюгом». В Абхазии бандиты ограбили российскую семью.

Югорчанка режет промежность, другая портит машины. А в кабинетах — красивая статистика. Почему в ХМАО скрывают эпидемию «наркотика для бедных».

Чистая одежда, сияющие, «как яйца у кота Васьки», берцы. Пермским десантникам объяснили, как вести себя в День ВДВ.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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