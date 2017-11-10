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10 ноября 2017
21:00  10 ноября 2017 0

Задорнов умер, встреча Путина и Трампа, эротическое селфи на Avito. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Известный юморист так и не сумел победить тяжелую болезньФото: Wikimedia Commons

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте, сегодня 10 ноября, пятница. И вот главные новости к этому часу:

Сегодня СМИ сообщили о смерти известного сатирика Михаила Задорнова, который боролся с раком мозга. Многие российские знаменитости выразили семье юмориста глубокие соболезнования. Друзья и близкие Задорнова рассказали о том, как жил и умирал популярный сатирик.

На Форуме стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который открылся 10 ноября во Вьетнаме, ожидают встречу президента РФ Путина и главы США Трампа. О чем будут говорить и спорить лидеры двух держав — в материале «URA.RU».

Росгвардия объявила об угрозе теракта в ХМАО. Силовики предупреждают о боевиках, заброшенных в Россию для проведения взрывов.

Владимир Путин позвонил челябинской дольщице прямо из самолета. Женщина пострадала от застройщика, заморозившего строительство целого микрорайона. Президент пообещал взять проблему под личный контроль.

Экс-полковник МВД России Захарченко, у которого силовики нашли миллиарды в квартире, заявил, что накопил эти деньги. А семья подозреваемого утверждает, что найденную сумму им подбросили. Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года за подозрение во взяточничестве.

«Главное, ракурс удачный выбрал». Курганцы обнаружили на Avito забавное объявление о продаже мебели: продавец сфотографировал себя голым в зеркальном отражении шкафа. Реакция на эротическое ФОТО не заставила долго ждать.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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