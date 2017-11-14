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14 ноября 2017
Главные новости 
13:38  14 ноября 2017 0

Ученые: радиоактивное облако могло попасть из Перми в Европу. Если бы оно действительно было

Предприятие по обращению с радиоактивными отходами
Северо-восточный ветер действительно мог перенести радиацию из Перми в Европу. Только радиации не былоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиоактивное облако действительно могло попасть из Перми в Европу — этому способствовало направление ветра в начале октября. Если бы, конечно, это облако было. Об этом заявили ученые Пермского государственного научно-исследовательского университета.

Они не исключают, что вредные вещества действительно могли попасть в Европу из Прикамья — этому способствовало направление ветра месяц назад. «Специально этим вопросом мы не занимались. Можно сказать лишь, что в начале октября направления воздушных потоков над европейской Россией действительно могли способствовать дальнему переносу каких-либо загрязняющих веществ из района Урала — так как наблюдались устойчивые северо-восточные ветра. Однако основная проблема в том, что источник загрязнения (возможно, изотопа рутений-106) в атмосфере остается неизвестным», — пояснил «URA.RU» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

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Зачем Le Figaro пугает французов радиоактивным облаком с Урала

В пресс-службе краевого ГУ МЧС успокаивают: радиационный фон в регионе находится в норме. «На территории Пермского края расположены 15 постов контроля, ежедневно в 08.30 по московскому времени снимаются показания, превышения уровня радиационного фона не было зарегистрировано ни в сентябре, ни сейчас. Кроме того, в 48 единых дежурных диспетчерских службах муниципальных образований имеются дозиметры, радиационный фон на территории Пермского края в норме и был в норме и в тот временной период, о котором пишут СМИ», — уверяют в ведомстве.

Напомним, французская газета Le Figaro со ссылкой на французский Институт радиационной безопасности IRSN написала, что с территории Урала на Европу долетело радиоактивное облако. По одной из версий, загрязнение пришло именно из Перми.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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