08:25 21 ноября 2017 0

Юрий Пономарев ждет доклада по африканской чуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуроры регионов УрФО должны разобраться в ситуации по вспышке африканской чумы свиней (АЧС) и проверить, насколько тщательно соблюдается закон о ветеринарии. Такое поручение дал заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Пономарев требует от прокуратур ЯНАО, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, — регионов, где оказались очаги инфекций, возбудить уголовное дело в том случае, если нарушены права фермеров и фермерских хозяйств, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзор замгенпрокурора направил письмо с требованием проверить, как в уральских регионах исполняют законы в сфере защиты животных, а скорость принятия мер для решения проблемы африканской чумы.

На данный момент на Урале уже четыре очага поражения: Челябинская, Курганская, Тюменская области и ЯНАО. 10 ноября АЧС была установлена в Шорохово Исетского района Тюменской области в ООО «Комплекс». 13 ноября болезнь нашли в убойном цехе ООО «Мяспром» в Кетовском районе Курганской области и в ИП Соколова в Кургане. В Зауралье пришлось даже закрыть рынок. В Тюмени на подъездах к селу выставили кордоны из ОМОНа.

В Свердловской области пока АЧС не выявлена. В область запрещен ввоз мяса от соседей. Региональный Россельхознадзор призывает не кормить свиней пищевыми отходами из вагонов-ресторанов.

Предполагается, что африканскую чуму занесли на территорию Урала из воинской части, расположенной в поселке Шагол, что в черте Челябинска. Отходами с пищеблока воинской части накормили свиней. Меду тем, предполагают санитарные врачи, очаг распространения может быть шире. Так, компания, которая накормила летчиков в Шаголе свининой с АЧС, также поставляла мясопродукты в воинские части Южного Урала- Карабаша, Копейска, Трёхгорного, Челябинска и Увельского района.