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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости 
20:17  06 февраля 2018 10

Дудь заставил Грудинина оправдываться за многолетние страдания москвичей. «Неужели вы этот запах не чувствовали?»

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин уверял Дудя, что проблема не находится в его компетенцииФото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину в интервью на Youtube-шоу «Вдудь» Юрия Дудя пришлось оправдываться за многолетнее бездействие. Поводом стали экологические проблемы Ленинского района Московской области, депутатом от которого Павел Грудинин избирался в областную думу четыре раза.

«Город Видное — я там жил, и ровно одна причина, почему я оттуда переехал: Московский коксогазовый завод (принадлежит компании „Мечел“ — прим.ред.). Вопрос Павлу Грудинину, который входит в состав всех ленинских образований, советов депутатов и всего остального — неужели вы этот запах никогда не чувствовали в поселке Совхоз имени Ленина?» — задал Юрий Дудь вопрос коммунисту.

Павел Грудинин попытался сложить с себя ответственность за проблемы экологии, заявив, что такие вопросы находятся в компетенции не законодательной, а исполнительной власти. Но Дудь обвинил его в попытке уклониться от ответа и подчеркнул, что люди в его округе страдают, а парламентарий не обращает на это внимание. При этом он мог бы как минимум все эти годы обращаться с запросами в профильные ведомства, стимулируя тем самым и губернатора, и природоохранные организации к применению мер воздействия на компанию.

Виктор Жуков
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