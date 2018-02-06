20:17 06 февраля 2018 10

Грудинин уверял Дудя, что проблема не находится в его компетенции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину в интервью на Youtube-шоу «Вдудь» Юрия Дудя пришлось оправдываться за многолетнее бездействие. Поводом стали экологические проблемы Ленинского района Московской области, депутатом от которого Павел Грудинин избирался в областную думу четыре раза.

«Город Видное — я там жил, и ровно одна причина, почему я оттуда переехал: Московский коксогазовый завод (принадлежит компании „Мечел“ — прим.ред.). Вопрос Павлу Грудинину, который входит в состав всех ленинских образований, советов депутатов и всего остального — неужели вы этот запах никогда не чувствовали в поселке Совхоз имени Ленина?» — задал Юрий Дудь вопрос коммунисту.

Павел Грудинин попытался сложить с себя ответственность за проблемы экологии, заявив, что такие вопросы находятся в компетенции не законодательной, а исполнительной власти. Но Дудь обвинил его в попытке уклониться от ответа и подчеркнул, что люди в его округе страдают, а парламентарий не обращает на это внимание. При этом он мог бы как минимум все эти годы обращаться с запросами в профильные ведомства, стимулируя тем самым и губернатора, и природоохранные организации к применению мер воздействия на компанию.