Уральские чиновники отказались наказывать участников банкета во время траура по жертвам Кемерова

02:59 30 марта 2018 0

Рядовых сотрудников не станут наказывать за банкет в день траура Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина заявила, что рядовые участники банкета работников сферы культуры в Тобольске не понесут наказание, так как праздновали они свое торжество не в рабочее время.

По ее словам, на банкете были библиотекари и работники сельских домов культуры. Бизина подчеркнула, что в понедельник, 26 марта, у них был выходной, но несмотря на это они работали. Поэтому в среду, 28 марта, взяли отгул. Она пояснила, что во время торжества не было песен и танцев, передает РБК.

«Выводы, определенные сделаны. Ничего, кроме работы, мы, как руководители, не должны делать. Мы должны четко знать свои обязанности, четко их выполнять, согласно нормативным документам, согласно инструкциям. И ничего не делать вразрез, — отметила директор Центра, — Прославиться на всю страну из-за этого никто не хочет».

Также Бизина добавила, что из руководителей на этом торжестве была только она. Ей уже объявили выговор по решению главы Тобольского района Юрия Батта. Выговор также получили заместитель главы по социальным вопросам администрации Тобольского района Марат Бакиев и начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта муниципалитета Анатолий Зырянов.

Напомним, работники сферы культуры в день общенационального траура по погибшим при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» отмечали свой профессиональный праздник в ресторане. В Сети также появилось видеозапись, как сотрудники отмечают свой банкет. Директор Центра заявила, что они узнали о объявлении траура только утром 28 марта и просили перенести праздник, но администрация ресторана им отказала. Однако в заведении «URA.RU» рассказали, что мероприятие не собирались переносить.

25 марта произошел пожар на четвертом этаже кемеровского ТРК «Зимняя вишня». В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.