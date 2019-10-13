Полпред Цуканов поручил разобраться в уголовном деле челябинского экс-губернатора

Сотрудникам полпредства в Уральском федеральном округе поручено разобраться в сути дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Указание дал полпред Николай Цуканов.
«Я вчера увидел информацию. Нужно разобраться, уже в понедельник своего заместителя я попросил доложить мне, в чем суть претензий. Раз дело возбудили, значит, были какие-то основания», — приводит РИА «Новости» слова Цуканова. Уточнить информацию у представителя полпреда на момент публикации новости «URA.RU» не удалось.
Дубровский был губернатором с 2014 года. 18 марта 2019 года во время его визита в Москву Федеральная антимонопольная служба обвинила его в сговоре с АО «Южуралмост» и миндорстроем области. По данным надзорного ведомства, глава региона обеспечивал выигрыш частной фирмы в большинстве тендеров. Тогда речь шла о 2,4 млрд рублей. Дубровский подал в отставку и вскоре улетел из страны. По информации «URA.RU», он находится в своем доме в Швейцарии.
11 октября адвокат обвиненного в коррупции экс-главы Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов заявил о возбуждении уголовного дела против Дубровского. Трунов заявил, что сумма хищений, которая фигурирует в деле Дубровского — 20 млрд рублей.