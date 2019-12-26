Дело о нападении уральского школьника на учительницу с молотком попало на контроль Москвы

Школьник пытался убить учительницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центральный аппарат СК РФ следит за громким делом о нападении девятиклассника на екатеринбургскую учительницу русского языка и литературы 54-летнюю Марину Заболотную. Информация о возбуждении уголовного дела опубликована на сайте СК РФ. Сама Марина Заболотная отказалась писать на ученика заявление.

«Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство, — сказано на сайте СК РФ — Допрашиваются участники и свидетели конфликта, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывается подозреваемый подросток. Также с участием соответствующих специалистов планируется проведение иных необходимых мероприятий для выяснения причин конфликта и дачи всесторонней объективной правовой оценки инцидента».

По версии следствия, школьнки из личной неприязни нанес преподавателю телесные повреждения, однако женщина смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь, в настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает.

Как ранее «URA.RU» сообщало, по предварительным данным причиной нападения стал двойка: школьник не выучил отрывок из «Горя от ума» Грибоедова, который был задан еще две недели назад, и учительница припугнула его, что не допустит до ОГЭ. Подросток подкараулил ее возле дома и начал бить по голове молотком. По данным горздрава, женщину спасла шапка, и она получила травмы легкой степени тяжести. Ей обработали и зашили рану на голове, госпитализация не потребовалась.