НОВАТЭК попросил обнуления налога ради проекта в ЯНАО

11 апреля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Леонид Михельсон попросил у Михаила Мишустина обнулить налог на добычу ископаемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «НОВАТЭК» попросила правительство РФ обнулить налог на добычу полезных ископаемых для проекта «Обский ГХК» по производству аммиака. В компании рассчитывают, что власти России распространят меры налогового стимулирования арктических месторождений на производство аммиака и водорода. «Господин Михельсон просит обнулить для проекта ставку по НДПИ, а также предоставить право субъектам РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль», — сообщает « Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Проект «Обского ГХК» должен производить до 130 тысяч тонн водорода в год. Ресурсной базой для него должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения в ЯНАО. Помимо этого в производственный комплекс были объединены Нейтинское и Арктическое месторождения. Запуск первой очереди запланирован на 2026 год, второй — на 2027-й, проект находится на стадии предпроектных работ. Помимо этого, «НОВАТЭК» и немецкая Uniper в конце 2021 года подписали соглашение о поставке 1,2 млн тонн «голубого» аммиака в год с «Обского ГХК». Однако из-за спецоперации на Украине компания из ФРГ остановила новые инвестиции в российский ТЭК. В то же время японская компания Mitsui и правительство Японии заявили о продолжении участия в российских проектах. Ранее URA.RU сообщало, что «НОВАТЭК» будет менять кредиторов проекта «Арктик СПГ-2» из-за санкций. Директор компании Леонид Михельсон обратился к главе инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с предложением передать долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2» «Газпромбанку». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания «НОВАТЭК» попросила правительство РФ обнулить налог на добычу полезных ископаемых для проекта «Обский ГХК» по производству аммиака. В компании рассчитывают, что власти России распространят меры налогового стимулирования арктических месторождений на производство аммиака и водорода. «Господин Михельсон просит обнулить для проекта ставку по НДПИ, а также предоставить право субъектам РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Проект «Обского ГХК» должен производить до 130 тысяч тонн водорода в год. Ресурсной базой для него должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения в ЯНАО. Помимо этого в производственный комплекс были объединены Нейтинское и Арктическое месторождения. Запуск первой очереди запланирован на 2026 год, второй — на 2027-й, проект находится на стадии предпроектных работ. Помимо этого, «НОВАТЭК» и немецкая Uniper в конце 2021 года подписали соглашение о поставке 1,2 млн тонн «голубого» аммиака в год с «Обского ГХК». Однако из-за спецоперации на Украине компания из ФРГ остановила новые инвестиции в российский ТЭК. В то же время японская компания Mitsui и правительство Японии заявили о продолжении участия в российских проектах. Ранее URA.RU сообщало, что «НОВАТЭК» будет менять кредиторов проекта «Арктик СПГ-2» из-за санкций. Директор компании Леонид Михельсон обратился к главе инвестиционного банка «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалову с предложением передать долю в проектном финансировании «Арктик СПГ-2» «Газпромбанку». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».