Власти Италии отобрали у пермячки ребенка

20 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

У пермячки отобрали ребенка в Италии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итальянские органы опеки забрали у пермячки дочь и поместили ее в местный приют при монастыре. Об этом сообщает Рифей-Пермь. По данным издания, в Италию 20-летняя Алена приехала по студенческой визе получать образование. Там она познакомилась с молодым человеком, от которого родила дочь. Но молодой отец ребенка не признал, и девушка была вынуждена скитаться по социальным приютам с младенцем на руках. Местные органы опеки ограничили девушку в родительских правах и поместили полуторагодовалую девочку в монастырский приют. Алене разрешено лишь иногда навещать свою дочь. «Суд ограничил меня в правах, потому что мне негде жить. И жить я должна в определенном месте, под надзором, ну в общем у них такие правила», — рассказала пермячка. За права девушки и ее ребенка вступился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он обратился в МИД России и Генеральное консульство Италии для того, чтобы снять с ребенка ограничение на выезд и вернуть его в Пермь, где сейчас живет бабушка ребенка. Для того, чтобы вернуть ребенка в Россию бабушке нужно предоставить итальянской стороне необходимые справки и документы. До тех пор, пока это не сделано, ребенок будет оставаться в приюте и не сможет покинуть территорию страны. Алене же грозит депортация в связи с нарушением режима пребывания, поскольку девушка находилась там по студенческой визе, но обучение было прекращено.

Итальянские органы опеки забрали у пермячки дочь и поместили ее в местный приют при монастыре. Об этом сообщает Рифей-Пермь. По данным издания, в Италию 20-летняя Алена приехала по студенческой визе получать образование. Там она познакомилась с молодым человеком, от которого родила дочь. Но молодой отец ребенка не признал, и девушка была вынуждена скитаться по социальным приютам с младенцем на руках. Местные органы опеки ограничили девушку в родительских правах и поместили полуторагодовалую девочку в монастырский приют. Алене разрешено лишь иногда навещать свою дочь. «Суд ограничил меня в правах, потому что мне негде жить. И жить я должна в определенном месте, под надзором, ну в общем у них такие правила», — рассказала пермячка. За права девушки и ее ребенка вступился уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он обратился в МИД России и Генеральное консульство Италии для того, чтобы снять с ребенка ограничение на выезд и вернуть его в Пермь, где сейчас живет бабушка ребенка. Для того, чтобы вернуть ребенка в Россию бабушке нужно предоставить итальянской стороне необходимые справки и документы. До тех пор, пока это не сделано, ребенок будет оставаться в приюте и не сможет покинуть территорию страны. Алене же грозит депортация в связи с нарушением режима пребывания, поскольку девушка находилась там по студенческой визе, но обучение было прекращено.