Тюмень обошла в национальном конкурсе Екатеринбург, ХМАО и Курган

01 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Тюменская сосна «Жемчужина Тобольского леса» вошла в тройку национального конкурса «Российское дерево года 2022» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Тюменская область вошла в тройку победителей национального конкурса «Российское дерево года 2022», заняв второе место. Информация об этом опубликована на официальном сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Там указано, что за тюменскую сосну «Жемчужина Тобольского леса» проголосовали 8635 человек. «Главным деревом страны — 2022 стала „Шаляпинская ель“ Ставропольского края. За нее было отдано 19605 голосов. Второе место заняла тюменская сосна „Жемчужина Тобольского леса“ с количеством голосов — 8635. На третьем месте — „Царица-сосна“ из Оренбуржья, набравшая 7571 голос», — сообщает официальный сайт программы «Деревья — памятники живой природы». Там указано, что за «Кедр Кос», который растет в Ханты-Мансийском автономном округе, свои голоса отдали 3238 человек. «Красноуфимская ива» из Свердловской области набрала 81 голос, «Сосна Просветского дендрария» из Курганской области — 29 голосов.

Тюменская область вошла в тройку победителей национального конкурса «Российское дерево года 2022», заняв второе место. Информация об этом опубликована на официальном сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Там указано, что за тюменскую сосну «Жемчужина Тобольского леса» проголосовали 8635 человек. «Главным деревом страны — 2022 стала „Шаляпинская ель“ Ставропольского края. За нее было отдано 19605 голосов. Второе место заняла тюменская сосна „Жемчужина Тобольского леса“ с количеством голосов — 8635. На третьем месте — „Царица-сосна“ из Оренбуржья, набравшая 7571 голос», — сообщает официальный сайт программы «Деревья — памятники живой природы». Там указано, что за «Кедр Кос», который растет в Ханты-Мансийском автономном округе, свои голоса отдали 3238 человек. «Красноуфимская ива» из Свердловской области набрала 81 голос, «Сосна Просветского дендрария» из Курганской области — 29 голосов.