Военкор Евтушенко: ВСУ отступают на Авдеевском направлении. Видео

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, всу, наемник, джавелин, stock
По ВСУ ударили артиллерией 10 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ отступают с позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Владислав Евтушенко

«Укропы „отступают“ быстрым бегом с позиций на Авдеевском направлении», — написал Евтушенко. Он сослался на информацию от бойцов батальона «Югры».

Днем 10 октября ВС РФ нанесли удары по ВСУ под Авдеевкой, которые пытались провести ротацию личного состава. По информации военкоров, у украинских военнослужащих были уничтожены ангары с военной техникой, были потери среди ВСУ.

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ВСУ отступают с позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Владислав Евтушенко «Укропы „отступают“ быстрым бегом с позиций на Авдеевском направлении», — написал Евтушенко. Он сослался на информацию от бойцов батальона «Югры». Днем 10 октября ВС РФ нанесли удары по ВСУ под Авдеевкой, которые пытались провести ротацию личного состава. По информации военкоров, у украинских военнослужащих были уничтожены ангары с военной техникой, были потери среди ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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