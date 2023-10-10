По ВСУ ударили артиллерией 10 октября
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ отступают с позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Владислав Евтушенко
«Укропы „отступают“ быстрым бегом с позиций на Авдеевском направлении», — написал Евтушенко. Он сослался на информацию от бойцов батальона «Югры».
Днем 10 октября ВС РФ нанесли удары по ВСУ под Авдеевкой, которые пытались провести ротацию личного состава. По информации военкоров, у украинских военнослужащих были уничтожены ангары с военной техникой, были потери среди ВСУ.
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