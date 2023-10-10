Военкор Евтушенко: ВСУ отступают на Авдеевском направлении. Видео 10 октября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 + По ВСУ ударили артиллерией 10 октября Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ отступают с позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Владислав Евтушенко «Укропы „отступают“ быстрым бегом с позиций на Авдеевском направлении», — написал Евтушенко. Он сослался на информацию от бойцов батальона «Югры». Днем 10 октября ВС РФ нанесли удары по ВСУ под Авдеевкой, которые пытались провести ротацию личного состава. По информации военкоров, у украинских военнослужащих были уничтожены ангары с военной техникой, были потери среди ВСУ. ВСУ отступают с позиций на Авдеевском направлении. Об этом сообщил военкор Владислав Евтушенко «Укропы „отступают“ быстрым бегом с позиций на Авдеевском направлении», — написал Евтушенко. Он сослался на информацию от бойцов батальона «Югры». Днем 10 октября ВС РФ нанесли удары по ВСУ под Авдеевкой, которые пытались провести ротацию личного состава. По информации военкоров, у украинских военнослужащих были уничтожены ангары с военной техникой, были потери среди ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям