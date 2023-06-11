Россия стала независимой от стран «большой семерки»

О том, как Путин изменил смысл праздника 12 июня — в интервью политолога Журавлева

11 июня 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Политолог Дмитрий Журавлев убежден, что Путину удалось существенно укрепить суверенитет страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сделал суверенитет страны реальным, а не формальным, как это было в СССР. Приоритет национального права над международным, а также участие в крупных международных союзах позволили России стать независимой от стран «большой семерки». Об этом в преддверии Дня России 12 июня в интервью URA.RU рассказал бывший главный советник департамента Центральной Азии Администрации президента РФ, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Декларация о государственном суверенитете страны была принята 33 года назад. Как вы считаете, чем отличается представление о суверенитете России, которое закладывалось в 1990 году, от того, которое претворяет в жизнь Путин? Ситуация на Украине — следствие попыток США ограничить суверенитет России, уверен политолог Дмитрий Журавлев Фото: Георгий Бергал © URA.RU — Само понятие не изменилось, суверенитет — это независимость государства, возможность самим принимать решения и нести за них ответственность. Но ситуация изменилась кардинально, потому что Декларация принималась в рамках Советского Союза. По факту это был документ о распределении обязанностей и полномочий между Союзом и РСФСР. Сегодня нет СССР, и наше право не является условным. Теперь Россия — вершина, у нее суверенитет национальный, всероссийский. Его ограничивали международные договоры, но в связи с принятыми поправками в Конституцию в 2020 году теперь и они являются вторичными. При Путине национальное право стало важнее международного. Поэтому наш суверенитет сегодня мало чем ограничен, в отличие от 1990-х годов. Статья по теме Путин создает экономическую платформу в обход Европы — Почему защита суверенитета страны так важна для Путина? — Суверенитет — это всегда важно, просто до какого-то момента никто не подвергал его сомнению, потому что мы великая ядерная держава. Но чем дальше развивались события, тем больше Запад хотел, чтобы этого суверенитета было поменьше. Как знаменитые фразы о том, что Сибирь и Северный морской путь должны принадлежать всему миру. Потом стало понятно, что только экономическими рычагами Россию независимости не лишить, и нужно военное противостояние. Украинская история как раз об этом. — Путин назвал четыре составляющие национального суверенитета: военно-политическая, экономическая, технологическая и общественная. Что было предпринято президентом и укрепило суверенитет страны в каждой из них? Развитие военно-технического комплекса — один из предпринятых шагов Путина по укреплению суверенитета России Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Развитие военно-технического комплекса и создание новых видов оружия. Все это появилось при Путине. Далее — программы развития промышленности, которые заложены в национальных проектах, государственных программах. Мы начали развивать технологии с упором на средства производства. То есть для технологического суверенитета в государстве должно быть станкостроение. То же самое с образованием, с медициной. Вспомните: крупные медицинские центры у нас строятся на федеральные деньги, и это делается по прямому указанию президента. Путин понимает, что улучшение демографии — важная составляющая. Если в стране нет людей, то всего остального тоже не будет. В политике президента есть еще один важный аспект, о котором почему-то забывают. Он на суверенитет влияет, возможно, не напрямую, но имеет огромное значение — повышение уровня жизни. — А каким образом повышение уровня жизни населения может укреплять суверенитет? Участие России в международных союзах ШОС и БРИКС позволяет России быть независимой от стран «большой семерки» Фото: официальный сайт Президента РФ — Рыночная экономика существует тогда, когда есть платежеспособный спрос, а это уровень жизни. Потребительские товары, произведенные в российской глубинке, купят только свои же граждане. Чтобы сохранить региональную экономику, у простых людей должны быть средства покупать товары. Только тогда будет региональная экономика. — Как большое количество союзов и объединений, в которые вступила Россия, способствует укреплению независимости страны? — Еще недавно весь мир был организован вокруг «большой семерки» (международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США — прим. URA.RU). Кто в нее не входил, у того суверенитет был ограничен. Сейчас Россия создает международные организации вне «семерки», тем самым укрепляя свой суверенитет. Сами организации его не поднимают, но соответствие уставу БРИКС дает возможность наплевать на то, что там думают в «большой семерке». Поэтому в действительности суверенитет укрепляется. Недаром американцы так активно пытаются потопить и ШОС, и БРИКС. Россияне хотят жить в великой стране и готовы ради этого даже рисковать собственной жизнью, уверен политолог Дмитрий Журавлев Фото: Георгий Бергал © URA.RU — В этом году День России впервые в составе страны отметят новые регионы — Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области. Практически на каждом совещании Путин поднимает вопрос интеграции этих территорий. При соблюдении каких условий можно будет утверждать, что она завершена? — Конечно, главное условие — это конец военных действий. Просто потому что, когда по тебе стреляют, сложно открывать заводы. Во-вторых, конечно, взаимосвязь экономики новых и старых регионов: исторически она была, в СССР экономических границ не было. Необходимо поднимать уровень жизни. То есть все, что мы называли факторами независимости, должно быть реализовано там. — Сколько может понадобиться на это времени? — Все зависит от эффективности работы управления в новых регионах. Донбасс восстанавливали после Великой Отечественной войны. Там одни печные трубы стояли, но к концу первой пятилетки мы достигли довоенного уровня. Но сейчас Путин ставит задачу не просто восстанавливать старые производства и старые технологии, а создавать новое, конкурентное в мировом масштабе. Чтобы не было так, как после Великой Отечественной — сколько лет прошло с войны, на столько лет и отстаем. Тем более сейчас ускорилась смена технических поколений. — К слову о смене поколений. В последние годы, особенно после начала СВО, государство стало уделять особое внимание молодежной политике, воспитанию и образованию детей. Почему для Путина это важно? Специальная военная операция выявила неожиданно много героев, считает политолог Дмитрий Журавлев Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Мы всегда уделяли внимание образованию, у нас с воспитанием были проблемы. Потому что в 1990-е годы были уверены, что в новом демократическом обществе воспитание не нужно, достаточно образования. Поэтому мы его забросили, а оказалось, что оно нужно. Путин понимает, что молодежь — это завтрашний день. Их убеждения сегодня станут доминирующей точкой зрения поколения завтра. Это огромная задача, причем воспитание — это очень сложно, ведь там нет абсолютных истин. — Как действия Путина способствуют консолидации общества? Как СВО сказалась на данном процессе? — Запрос на укрепление России как великой державы был всегда. Всем хочется гордиться собой. Специальная военная операция выявила много героев, по правде говоря, я не ожидал такого количества. Консолидация есть, люди хотят жить в великой стране, люди даже готовы за это платить, в том числе рисковать жизнью и здоровьем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сделал суверенитет страны реальным, а не формальным, как это было в СССР. Приоритет национального права над международным, а также участие в крупных международных союзах позволили России стать независимой от стран «большой семерки». Об этом в преддверии Дня России 12 июня в интервью URA.RU рассказал бывший главный советник департамента Центральной Азии Администрации президента РФ, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Декларация о государственном суверенитете страны была принята 33 года назад. Как вы считаете, чем отличается представление о суверенитете России, которое закладывалось в 1990 году, от того, которое претворяет в жизнь Путин? — Само понятие не изменилось, суверенитет — это независимость государства, возможность самим принимать решения и нести за них ответственность. Но ситуация изменилась кардинально, потому что Декларация принималась в рамках Советского Союза. По факту это был документ о распределении обязанностей и полномочий между Союзом и РСФСР. Сегодня нет СССР, и наше право не является условным. Теперь Россия — вершина, у нее суверенитет национальный, всероссийский. Его ограничивали международные договоры, но в связи с принятыми поправками в Конституцию в 2020 году теперь и они являются вторичными. — Почему защита суверенитета страны так важна для Путина? — Суверенитет — это всегда важно, просто до какого-то момента никто не подвергал его сомнению, потому что мы великая ядерная держава. Но чем дальше развивались события, тем больше Запад хотел, чтобы этого суверенитета было поменьше. Как знаменитые фразы о том, что Сибирь и Северный морской путь должны принадлежать всему миру. Потом стало понятно, что только экономическими рычагами Россию независимости не лишить, и нужно военное противостояние. Украинская история как раз об этом. — Путин назвал четыре составляющие национального суверенитета: военно-политическая, экономическая, технологическая и общественная. Что было предпринято президентом и укрепило суверенитет страны в каждой из них? — Развитие военно-технического комплекса и создание новых видов оружия. Все это появилось при Путине. Далее — программы развития промышленности, которые заложены в национальных проектах, государственных программах. Мы начали развивать технологии с упором на средства производства. То есть для технологического суверенитета в государстве должно быть станкостроение. То же самое с образованием, с медициной. Вспомните: крупные медицинские центры у нас строятся на федеральные деньги, и это делается по прямому указанию президента. Путин понимает, что улучшение демографии — важная составляющая. Если в стране нет людей, то всего остального тоже не будет. В политике президента есть еще один важный аспект, о котором почему-то забывают. Он на суверенитет влияет, возможно, не напрямую, но имеет огромное значение — повышение уровня жизни. — А каким образом повышение уровня жизни населения может укреплять суверенитет? — Рыночная экономика существует тогда, когда есть платежеспособный спрос, а это уровень жизни. Потребительские товары, произведенные в российской глубинке, купят только свои же граждане. Чтобы сохранить региональную экономику, у простых людей должны быть средства покупать товары. Только тогда будет региональная экономика. — Как большое количество союзов и объединений, в которые вступила Россия, способствует укреплению независимости страны? — Еще недавно весь мир был организован вокруг «большой семерки» (международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США — прим. URA.RU). Кто в нее не входил, у того суверенитет был ограничен. Поэтому в действительности суверенитет укрепляется. Недаром американцы так активно пытаются потопить и ШОС, и БРИКС. — В этом году День России впервые в составе страны отметят новые регионы — Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области. Практически на каждом совещании Путин поднимает вопрос интеграции этих территорий. При соблюдении каких условий можно будет утверждать, что она завершена? — Конечно, главное условие — это конец военных действий. Просто потому что, когда по тебе стреляют, сложно открывать заводы. Во-вторых, конечно, взаимосвязь экономики новых и старых регионов: исторически она была, в СССР экономических границ не было. Необходимо поднимать уровень жизни. То есть все, что мы называли факторами независимости, должно быть реализовано там. — Сколько может понадобиться на это времени? — Все зависит от эффективности работы управления в новых регионах. Донбасс восстанавливали после Великой Отечественной войны. Там одни печные трубы стояли, но к концу первой пятилетки мы достигли довоенного уровня. — К слову о смене поколений. В последние годы, особенно после начала СВО, государство стало уделять особое внимание молодежной политике, воспитанию и образованию детей. Почему для Путина это важно? — Мы всегда уделяли внимание образованию, у нас с воспитанием были проблемы. Потому что в 1990-е годы были уверены, что в новом демократическом обществе воспитание не нужно, достаточно образования. Поэтому мы его забросили, а оказалось, что оно нужно. Путин понимает, что молодежь — это завтрашний день. Их убеждения сегодня станут доминирующей точкой зрения поколения завтра. Это огромная задача, причем воспитание — это очень сложно, ведь там нет абсолютных истин. — Как действия Путина способствуют консолидации общества? Как СВО сказалась на данном процессе? — Запрос на укрепление России как великой державы был всегда. Всем хочется гордиться собой.