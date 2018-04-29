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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости 
10:00  29 апреля 2018 0

Падение Тулеева, VIP-колония Улюкаева, первый легальный бордель. Лучшее за неделю — в подборке «URA.RU»

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев останется без бара и рыбокФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 29 апреля, воскресенье.

И вот лучшие тексты за неделю:

Тулеев продолжает «падать» все ниже и ниже. После резкой критики федерального центра, скандального возвращения в политику и осуждения жителей региона, экс-глава Кузбасса заявил, что «устал и уходит». Но, после нескольких дней молчания, Тулеев снова выступил с неоднозначным заявлением. У нас — подробная хроника краха «динозавра» политики — от пожара до скандальных четырех фраз Тулеева.

Трансгендеры проникли в российские министерства и силовые структуры. Представитель организации Gender Dynamics Research в эксклюзивном интервью рассказала «URA.RU», чем живут трансгендеры в России, какой процент из них ВИЧ-инфицирован и почему люди вдруг решают сменить пол.

Информация о VIP-колонии Улюкаева с рыбками и баром «У Иваныча» оказалась сильно приукрашенной. Экс-главу Минэкономразвития отправят в специальную колонию строгого режима в Иркутске. А там ему придется шить обувь с ворами и убийцами. Эксперты рассказали «URA.RU» правду о зоне, которая ждет Улюкаева.

Работа Роскомнадзора по «деградации» Telegram оказалась отвлекающим маневром. Власть «прощупала почву» чтобы понять, какие сервисы можно уронить и как на это отреагируют россияне. Эксперты, опрошенные «URA.RU», признают, что Россию готовят к отключению от Интернета и переделыванию Рунета по модели Китая.

Минздрав красивой статистикой отчитался о росте ЗОЖ. И порадовался тому, что россияне стали покупать алкоголь на 40% меньше. Но социологи уверены — люди продолжают пить. Эксперты рассказали «URA.RU», что именно они пьют, как по стране бьет суррогат и как россияне варят самогон «с карандашом в руках».

В Москве заработал первый легальный бордель. Хозяин заведения говорит, что «можно прийти и с женой, и с подругой», а за отдельную плату тружениц оденут в тематический костюм. Посмотреть и прицениться можно тут. Но предупреждаем — девушки там очень необычные.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
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