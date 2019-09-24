Авиакомпания «Ямал» пожаловалась на проблемы при использовании самолетов Superjet

Авиакомпания «Ямал» обнаружила превышение нагрузок на шасси лайнеров Sukhoi Superjet 100 при взлетах и посадки. С 18 августа по 8 сентября было зафиксировано семь случае в аэропорту Нового Уренгоя.
«Семь раз во время взлетов и посадок фиксировали превышение установленных в „Ямале“ ограничений вертикальных перегрузок „из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на взлетно-посадочной полосе (ВПП)“», — сообщает газета «
Авиаперевозчик считает, что дело не в самолетах, а в качестве ВПП. «Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ВПП аэродрома Новый Уренгой находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности полетов», — написала авиакомпания «Ямал» в обращении к другим перевозчикам.
Однако директор аэропорта Роман Бочков с этим не согласен, утверждая, что указанный участок ВПП не нарушает необходимых требований. «Текущее состояние искусственного покрытия полностью соответствует действующим регламентам и существенные дефекты отсутствуют», — уверяет Бочков.
Производитель Superjet «Гражданские самолеты Сухого» ситуацию не комментирует. По информации СМИ, близкий к компании источник считает ситуацию «умышленным фейком про самолеты» Superjet.
Ранее последняя зарубежная авиакомпания, имеющая в наличии российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, решила от них отказаться. При этом правительство РФ решило выделить на «Суперджеты» еще 4 миллиарда рублей, сообщает