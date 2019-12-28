Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи

Пушков считает, что украинские власти разрушают свою страну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что Германия не стала помогать Киеву, понимая, что украинские власти разрушают страну. Таким мнением политик поделился на своей странице в Twitter.

Как отмечает Пушков, МИД Украины, обратившись к Берлину за помощью, указал на то, что вопрос касается выживания страны. «Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли — и отказали», — уверен сенатор.

Ранее стало известно, что Берлин отклонил просьбу Киева о военной помощи. В МИД Украины надеются, что немецкие власти поменяют свое решение.