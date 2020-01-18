Скандальная православная активистка с Урала придумала наказание для Урганта

Уральская православная активиста Оксана Иванова предложила выпороть телеведущего Ивана Урганта в эфире «Первого канала». Так она отреагировала на скандал с шутками о Рождестве в эфире «Вечернего Урганта». Пост Иванова опубликовала в Facebook.
Лишать Урганта гражданства, по мнению Ивановой, не следует. Вместо этого она предложила выпороть телезвезду в эфире «Первого канала», где и прозвучали «богохульные заявления». «Либо пусть там же извиняется с принесением больших искупительных даров. Желательно, духовных», — написала Иванова.
Также Иванова назвала «Первый канал» «голосом нации» и посчитала недопустимым на таком ресурсе транслировать шутки на религиозную тематику, так как это отражает позицию всего народа. Помимо этого активистка посчитала недопустимым появление на «Первом» артистов с псевдонимами наподобие «Джезус».
Ранее лидер общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин создал петицию, в которой потребовал лишить Урганта российского гражданства. Во время выпуска передачи «Вечерний Ургант» с французским актером Жераром Депардье телеведущий показал пародийную картинку на икону Рождества Иисуса Христа. В конце программы зрители увидели выступление музыканта Джизуса с татуировкой «Я — сын бога». Кормухин посчитал это оскорблением чувств верующих. Позднее против Урганта предложили возбудить уголовное дело, передает «