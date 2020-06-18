Тюменские депутаты предложили дать денег родителям подростков

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Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на очередном заседании областной думы 25 июня.

По распоряжению президента России Владимира Путина, из федерального бюджета уже было направлено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом от 3 до 15 лет включительно. URA.RU сообщало, что решение главы государства спровоцировало скандал среди тюменских родителей . «Семьи, дети которых являются выпускниками школ, студентами остались без государственной поддержки», — объясняет необходимость дополнительных выплат Трубин.

По мнению инициатора поправок, депутата Глеба Трубина, на реализацию проекта потребуется 300 млн рублей из бюджетной казны. Ориентировочно, выплату получат родители 30 тысяч тюменских подростков.

«Осуществляется дополнительная мера социальной поддержки на период действия режима повышенной готовности в Тюменской области связанного с распространением COVID-19 в форме единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории Тюменской области, на каждого ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство РФ», — говорится в тексте законопроекта.

В Тюменскую областную думу внесен законопроект о выплатах родителям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Из регионального бюджета предлагается перечислить по 10 тысяч рублей каждому ребенку, чтобы помочь семьям справиться с последствиями пандемии коронавируса.

На реализацию проекта потребуется около 300 млн рублей из тюменской казны Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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