Челябинцы помогли России победить Китай в керлинге на Олимпиаде

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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
Это первая победа мужской сборной по керлингу на турнире Фото:
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Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи.

«Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России.

Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше».

9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд.

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Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи. «Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше». 9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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