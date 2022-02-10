Челябинцы помогли России победить Китай в керлинге на Олимпиаде

10 февраля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Это первая победа мужской сборной по керлингу на турнире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи. «Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше». 9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи. «Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше». 9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд.