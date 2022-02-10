Челябинцы помогли России победить Китай в керлинге на Олимпиаде

Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи.
«Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России.
Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше».
9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд.
Челябинские керлингисты 10 февраля в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) внесли свой вклад в победу над хозяевами Олимпиады — сборной Китая. Матч закончился со счетом 7:4. Трансляция игры велась на телеканале «Матч! Игра». В своем послематчевом интервью челябинцы подвели итоги встречи. «Олимпиада немного придавливает психологически, но сегодня мы справились с давлением. Стараемся против каждого соперника играть активно, не ждать чужих ошибок. По-другому на больших турнирах ты ничего не добьешься», — опубликовали слова уральского керлингиста Сергея Глухова в Instagram-аккаунте Олимпийского комитета России. Другой челябинский керлингист Дмитрий Миронов сказал, что игра прошла в ровном темпе. Спортсмен уточнил, что по сравнению с матчем с США, сегодня «нервничали намного меньше». 9 февраля сборная ОКР упустила победу в матче с американскими керлингистами. Матч закончился со счетом 5:6. Исход игры решил экстра-энд.