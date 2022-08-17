Тюменец оказался в «черном списке» лидера «Агаты Кристи»

17 августа 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Тюменец разозлил лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменский продюсер Максим Федоров разозлил музыканта и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Тюменец пытался договориться об интервью лично с музыкантом, но оказался в «черном списке» лидера группы. Об этом Федоров рассказал в эфире подкаста издания Moi-portal.ru. Во время фестиваля «Уральская ночь музыки» тюменец запланировал интервью с Самойловым для документального фильма. Продюсер нашел номер телефона артиста и лично созвонился с ним. «Мы созвонились, я услышал его по телефону, договорились об интервью. На следующий день он перенес встречу. А затем он перезванивает и говорит: „Нет, интервью не будет“. Я пишу ему СМС-сообщение, пытаюсь его уговорить. На два сообщения Вадим ничего не отвечал, а на третье заблокировал мой номер», — поделился Максим Федоров в эфире подкаста издания Moi-portal.ru. Ранее URA.RU писало, что лидер «Агаты Кристи» стал кандидатом на выборы в гордуму Асбеста. Вадим Самойлов является самовыдвиженцем.

Тюменский продюсер Максим Федоров разозлил музыканта и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Тюменец пытался договориться об интервью лично с музыкантом, но оказался в «черном списке» лидера группы. Об этом Федоров рассказал в эфире подкаста издания Moi-portal.ru. Во время фестиваля «Уральская ночь музыки» тюменец запланировал интервью с Самойловым для документального фильма. Продюсер нашел номер телефона артиста и лично созвонился с ним. «Мы созвонились, я услышал его по телефону, договорились об интервью. На следующий день он перенес встречу. А затем он перезванивает и говорит: „Нет, интервью не будет“. Я пишу ему СМС-сообщение, пытаюсь его уговорить. На два сообщения Вадим ничего не отвечал, а на третье заблокировал мой номер», — поделился Максим Федоров в эфире подкаста издания Moi-portal.ru. Ранее URA.RU писало, что лидер «Агаты Кристи» стал кандидатом на выборы в гордуму Асбеста. Вадим Самойлов является самовыдвиженцем.