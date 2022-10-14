Депутат Госдумы от ХМАО и ЯНАО: мобилизованные не должны направляться на передовую в зоне СВО

14 октября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Мобилизованные нужны для прикрытия тыла Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы Николай Новичков, представляющий в парламенте ХМАО и ЯНАО от партии «Справедливая Россия — За правду», заявил, что мобилизованные не должны направляться на передовую в зоне СВО. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мобилизованные из Югры, как и остальные мобилизованные, не должны направляться на передовую. У нас хватает боеспособных войск, чтобы осуществлять боевые задачи на передовой. Понятно, что полноценные боевые соединения за месяц не готовятся. И нужно четко сказать обществу, что мы людей, которые подлежат частичной мобилизации, не бросаем в котел. Мы не бросаем их под огонь противника, мы не бросаем их в окопы, где идут прямые боевые действия. Мы призываем их для обеспечения тыловых задач», — сказал Новичков. Он также добавил, что лично готов отправиться в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы проконтролировать размещение и использование мобилизованных. «Мы как депутаты являемся инструментами общественного контроля. Нет никакого запрета для командировок в зону специальной военной операции, они происходят. Поэтому следить за тем, что происходит с нашими мобилизованными, с нашими соотечественниками и с нашими земляками, это наша прямая обязанность. Мы будем это делать», — сказал Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что массовые отправки мобилизованных югорчан, которые имеют воинско-учетные специальности водителей и стрелков, в сектор СВО начнутся после 17 октября. Есть норматив, по которому водителям и стрелкам требуется меньше времени на переподготовку. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Николай Новичков, представляющий в парламенте ХМАО и ЯНАО от партии «Справедливая Россия — За правду», заявил, что мобилизованные не должны направляться на передовую в зоне СВО. Своим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мобилизованные из Югры, как и остальные мобилизованные, не должны направляться на передовую. У нас хватает боеспособных войск, чтобы осуществлять боевые задачи на передовой. Понятно, что полноценные боевые соединения за месяц не готовятся. И нужно четко сказать обществу, что мы людей, которые подлежат частичной мобилизации, не бросаем в котел. Мы не бросаем их под огонь противника, мы не бросаем их в окопы, где идут прямые боевые действия. Мы призываем их для обеспечения тыловых задач», — сказал Новичков. Он также добавил, что лично готов отправиться в зону проведения специальной военной операции для того, чтобы проконтролировать размещение и использование мобилизованных. «Мы как депутаты являемся инструментами общественного контроля. Нет никакого запрета для командировок в зону специальной военной операции, они происходят. Поэтому следить за тем, что происходит с нашими мобилизованными, с нашими соотечественниками и с нашими земляками, это наша прямая обязанность. Мы будем это делать», — сказал Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что массовые отправки мобилизованных югорчан, которые имеют воинско-учетные специальности водителей и стрелков, в сектор СВО начнутся после 17 октября. Есть норматив, по которому водителям и стрелкам требуется меньше времени на переподготовку. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.