ВСУ пытались атаковать Севастополь, Зеленский прибыл к Бахмуту: главное к вечеру 22 марта

Владимир Зеленский прибыл под Бахмут, чтобы похвалить бойцов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В первой половине дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь при помощи беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции ВСУ под Бахмутом (Артемовском). URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 марта.
- Город Севастополь на территории Крыма был атакован при помощи украинских беспилотников. Причем атака была произведена не только по воздуху, но еще и по воде. Жители отмечали, что над городом были слышны взрывы. По итогу флот Севастополя успешно отразил атаку. Всего были уничтожены три летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил представить к награде девушек-военнослужащих. Они сбили два из трех беспилотников.
- Зеленский прибыл на позиции украинских солдат под Бахмутом, чтобы вручить награды. Он подчеркнул, что для него большая честь видеть бойцов и жать им руки.
- Из-за работы украинской ПВО ракета ударила по многоэтажному жилому дому в Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что после того, как область будет полностью свободна от ВСУ, все операторы украинских ПВО, причастные к жертвам среди мирного населения, пойдут под трибунал.
- Решение Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, выведет конфликт на Украине на новый уровень. В МИД РФ подчеркнули, что данное решение делает заверения британцев о восстановлении Украины после завершения конфликта — никчемными. Об ответе со стороны Москвы на поставки таких боеприпасов заявил и лично глава МИД РФ Сергей Лавров. Передача снарядов с обедненным ураном приведет к мировой трагедии, подчеркнул спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
- Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби призвал усилить поддержку Киева со стороны США, так как уверен, что Россия начнет контрнаступление на Украине. По его мнению, для украинцев будет критичной ближайшая неделя.
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Российские солдаты уничтожили более 300 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает Пятый канал.
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